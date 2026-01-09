Habertürk
        İnşaat alanındaki işçi konteynerlerinde yangın

        İnşaat alanındaki işçi konteynerlerinde yangın

        Arnavutköy'de bir inşaat şantiyesindeki işçi konteynerlerinde çıkan yangın söndürülürken, konteynerler kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 23:49 Güncelleme: 10.01.2026 - 03:23
        Dursunköy Mahallesi'nde bir inşaat alanında işçilerin kaldığı 3 katlı konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Arnavutköy'ün yanı sıra çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Konteynerleri saran alevlere müdahale eden itfaiyenin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

        Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, işçi konteynerleri kullanılamaz hale geldi.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

        Tuzla'da tersaneler bölgesinde vinç devrildi

        Tuzla'da tersaneler bölgesinde vinç devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor

