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        Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayeti! Dehşete düşüren görüntüler

        İstanbul Arnavutköy'de Harun G., boşanma aşamasındaki eşi Serpil G.'yi sokak ortasında silahla vurarak öldürdü. 35 yaşındaki kadın, olay yerinde hayatını kaybederken dehşet anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.08.2024 - 16:09 Güncelleme: 10.08.2024 - 16:10
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        Türkiye'de bir kadın daha cinayete kurban gitti. Olay, İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Taşoluk Mahallesi'nde saat 13.45 sıralarında yaşandı.

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        İHA'nın haberine göre, 2 yıldır boşanma aşamasında olan Serpil Gül (35) ile Harun Gül (40) dün 2 çocuğundan birisinin sünnet töreni için bir araya geldi

        İkili arasında bu sabah ise "çocuklara sen bak" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

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        Çıkan tartışmada Harun Gül, yanında getirdiği silahla eşi Serpil Gül'ü sokakta kovalamaya başladı.

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        İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edilirken iddiaya göre Harun Gül, sağlık ekiplerinin sokağa girmesine izin vermedi.

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        Polis ekiplerinin araç megafonu ile çağrı yaptığı Harun Gül daha sonra silahıyla birlikte teslim oldu.

        Sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrolde kadının öldüğünü belirledi.

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        Yaşanan dehşet dolu anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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        Görüntülerde Harun Gül'ün Serpil Gül'ü silahla kovalaması, vatandaşların "dur yapma" uyarılarına rağmen yere düşen kadına silahla art arda ateş etmesi yer aldı.

        #İstanbul Arnavutköy
        #kadın cinayeti
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