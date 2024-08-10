Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayeti! Dehşete düşüren görüntüler

İHA'nın haberine göre, 2 yıldır boşanma aşamasında olan Serpil Gül (35) ile Harun Gül (40) dün 2 çocuğundan birisinin sünnet töreni için bir araya geldi

İkili arasında bu sabah ise "çocuklara sen bak" meselesi yüzünden tartışma çıktı.