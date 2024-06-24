Arnavutluk: 0 - İspanya: 1 | MAÇ SONUCU
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B grubu 3. ve son maçında İspanya, Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından İspanya 3'te 3 yaptı ve grubu 9 puanla lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Arnavutluk ise çıktığı 3 maçta sadece 1 puan alabildi ve turnuvaya veda etti.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu 3. ve son maçında Arnavutluk ile İspanya karşı karşıya geldi. Merkur Spiel Arena'da oynanan müsabakayı İspanya 1-0'lık skorla kazandı.
Boğalar'a galibiyeti getiren golü 13. dakikada Ferran Torres attı.
Son 16 turuna lider olarak yükselmeyi daha önce garantileyen İspanya, bu sonuçla üçte üç yaptı ve 9 puanla grubu zirvede tamamladı. Arnavutluk ise 1 puanla turnuvaya veda etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada İspanya öne geçti. Olmo'nun savunma arkasına şık ara pasında ceza sahası sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Ferran Torres'in sol ayağıyla uzak direğe yerden plasesinde, yan direğe çarpan top ağlara gitti: 0-1.
Karşılaşma, İspanya'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Düsseldorf Arena
Hakemler: Glenn Nyberg, Mahbod Beigi, Andreas Söderqvist (İsveç)
Arnavutluk: Strakosha, Balliu, Djimsiti, Ajeti, Mitaj, Ramadani, Asllani, Asani (Dk. 81 Muçi), Laçi (Dk. 70 Medon Berisha), Bajrami (Dk. 70 Hoxha), Manaj (Dk. 59 Broja)
İspanya: Raya, Navas, Vivian, Laporte (Dk. 46 Normand), Grimaldo, Merino, Zubimendi, Ferran Torres (Dk. 72 Yamal), Olmo (Dk. 84 Baena), Oyarzabal (Dk. 62 Fermin Lopez), Joselu (Dk. 72 Morata)
Gol: Dk. 13 Ferran Torres (İspanya)
Sarı kartlar: Dk. 66 Bajrami, Dk. 89 Medon Berisha (Arnavutluk), Dk. 90 Vivian (İspanya)