Arnavutluk: 0 - İspanya: 1 | MAÇ SONUCU 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B grubu 3. ve son maçında İspanya, Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından İspanya 3'te 3 yaptı ve grubu 9 puanla lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Arnavutluk ise çıktığı 3 maçta sadece 1 puan alabildi ve turnuvaya veda etti.

Habertürk Giriş: 24.06.2024 - 23:54 Güncelleme: 25.06.2024 - 00:30 facebook

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