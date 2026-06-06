Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Arnavutluk'taki gösteriler sürüyor | Dış Haberler

        Arnavutluk'taki gösteriler sürüyor

        Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde planlanan turizm projesi karşıtı gösteriler, 7'nci gününde sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 23:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arnavutluk'taki gösteriler sürüyor

        Önceki günlerde olduğu gibi, bugün de Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda toplanan binlerce gösterici, Zvernec'teki bir sahilin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi kapsamında satılmasını protesto etti.

        “Arnavutluk satılık değildir” yazılı pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, önce Ulus Şehitleri Bulvarı’na, ardından Başbakanlık binasına yürüdü.

        Katılımcılar, protesto gösterisinde, koruma altındaki bölgelerde yürütülen inşaat faaliyetlerine karşı olduklarını belirterek, "Arnavutluk bizimdir" sloganları attı.

        Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, gösterilerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugünkü gösterilere "2 bin kişinin katıldığını ve bunun gösterilere şimdiye kadarki en düşük katılım oranı olduğunu, en yüksek katılımın ise 8 bin olduğunu" iddia etti.

        REKLAM

        Öğle saatlerinde İtalya'nın Milano kentinde de Arnavutluk'taki turizm tesisi yapılması planlanan alanları korumak amacıyla protesto gösterisi gerçekleştirilmişti.

        Başbakan Rama, "projenin Trump ailesine ait olduğu" yönündeki iddiaları reddetmişti

        Arnavutluk basınında yer alan haberlerde Arnavutluk Özel Savcılığının söz konusu projeye ilişkin soruşturma başlattığı bildirilmişti.

        Rama ise CNN'e yaptığı açıklamada, Zvernec'teki projenin, Trump ailesine ait olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

        Ayrıca 30 Mayıs'ta başlayan ve binlerce kişinin katıldığı gösterilerin 4'üncü gününde, polis göstericilere tazyikli suyla müdahale etmişti.

        Kushner'le bağlantılı olduğu belirtilen projenin maliyetinin yaklaşık 4 milyar dolar olacağı ifade edilirken, göstericiler, protestoların devam edeceğini vurguluyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Odunlu vahşette kahreden ayrıntı ortaya çıktı

        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde eşi tarafından darbedilerek öldürülen 26 yaşındaki Arzu Pekin son yolculuğuna uğurlandı. Genç kadının, geride 6 aylık olan bir erkek bebek bıraktığı ortaya çıktı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Tek çare şampiyon yapmak!"
        "Tek çare şampiyon yapmak!"
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        Ukrayna'dan Kronştadt Deniz Üssü’ne saldırı
        Ukrayna'dan Kronştadt Deniz Üssü’ne saldırı
        Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        'Genel başkanlar grupta konuşabilir'
        'Genel başkanlar grupta konuşabilir'
        Oğlunu kurtarmak isterken canından oldu
        Oğlunu kurtarmak isterken canından oldu
        İstanbul-Çanakkale arası 2 saat olacak
        İstanbul-Çanakkale arası 2 saat olacak
        Kayseri'yi dolu vurdu
        Kayseri'yi dolu vurdu
        Ermenistan'da halk sandık başına gidecek
        Ermenistan'da halk sandık başına gidecek
        Fenerbahçe'de kongrenin ilk günü tamamlandı!
        Fenerbahçe'de kongrenin ilk günü tamamlandı!
        Lübnanlı 2 subay ve 1 asker hayatını kaybetti
        Lübnanlı 2 subay ve 1 asker hayatını kaybetti
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Hakan Safi: Tarihin en iyi kadrosunu kuracağım!
        Hakan Safi: Tarihin en iyi kadrosunu kuracağım!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        "Beşiktaş'la hedeflerimiz örtüşüyor"
        "Beşiktaş'la hedeflerimiz örtüşüyor"
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi