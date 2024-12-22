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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Arnavutluk, TikTok'u Bir yıllığına yasakladı - Teknoloji Haberleri

        Arnavutluk, TikTok'u Bir yıllığına yasakladı

        Arnavutluk, geçen ay bir gencin öldürülmesinin ardından TikTok'un çocuklar üzerindeki etkisiyle ilgili endişelerin artması üzerine popüler kısa video uygulaması TikTok'u bir yıl boyunca yasakladığını duyurdu. Bu yasak, okulları daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan daha geniş bir planın parçası olarak gelecek yılın başlarında yürürlüğe girecek

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 22.12.2024 - 13:02 Güncelleme: 22.12.2024 - 13:02
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        Arnavutluk'ta TikTok yasağı
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        Başbakan Edi Rama, ülke genelindeki ebeveyn grupları ve öğretmenlerle yaptığı görüşmelerin ardından, "Bir yıl boyunca TikTok'u tamamen kapatacağız. Arnavutluk'ta TikTok olmayacak," dedi. Rama, sosyal medyanın, özellikle TikTok'un, gençler üzerindeki olumsuz etkilerinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

        OLAYLARIN ARKA PLANI

        Bu karar, Kasım ayında bir okulda yaşanan ve sosyal medyada başlayan tartışmaların ardından bir öğrencinin öldürülmesiyle alındı. Yerel medya, olayın sosyal medyada başlayan tartışmaların ardından gerçekleştiğini bildirdi. TikTok'ta, cinayeti destekleyen küçük yaştaki kullanıcıların videolarının yer alması, endişeleri artırdı.

        Arnavutluk hükümeti, okullarda güvenliği artırmak için bir dizi koruyucu önlem aldı. Bu önlemler arasında polis varlığının artırılması, eğitim programları ve ebeveynlerle daha yakın işbirliği yer alıyor. Rama, "Bugünün sorunu çocuklarımız değil, bugünün sorunu biziz, bugünün sorunu toplumumuz," dedi.

        TikTok, bu yasakla ilgili hemen bir yorum yapmadı. Arnavutluk hükümeti, şirketin ve diğer ülkelerin bir yıllık kapatma sürecine nasıl tepki vereceğini gözlemleyecek ve yasağın sona erip ermeyeceğine karar verecek. Ancak, muhalefet partisi bu kararı eleştirerek, "Sosyal medya platformu TikTok'u kapatma kararı, ifade özgürlüğüne ve demokrasiye karşı ciddi bir eylemdir," dedi.

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