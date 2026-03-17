        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Arne Slot: Kendi sahamızda çok daha güçlüyüz! - Futbol Haberleri

        Arne Slot: Kendi sahamızda çok daha güçlüyüz!

        Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları rövanş maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 20:04 Güncelleme:
        "Kendi sahamızda çok daha güçlüyüz!"

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın Galatasaray'ı konuk edecek İngiltere temsilcisi Liverpool'un teknik direktörü Arne Slot, çeyrek finale kalmayı hak ettiklerini ileri sürdü.

        Hollandalı teknik adam, Anfiled Stadı'nda yapılacak müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Takımın durumu hakkında bilgi veren Slot, sakatlığı bulunan yıldız santrfor Alexander Isak'ın yarın Galatasaray'a karşı forma giyemeyeceğini, tecrübeli savunma oyuncusu Joe Gomez'in ise durumunun maç saatinde belli olacağını dile getirdi.

        Galatasaray'a bu sezon iki kez 1-0'lık skorla yenildiklerini hatırlatan Slot, "Galatasaray ile bu sezon iki kez oynadık ve kaybettik. Ancak ilk kez kendi sahamızda oynayacağız. Yarın akşam taraftarlar bizi destekleyecek." dedi.

        Arne Slot, iç saha avantajlarının olduğunu aktararak, "Deplasman veya evde oynama arasında bir fark varsa bunu yarın göstereceğiz. Kendi sahamızda çok daha güçlüyüz. Çok iyi şeyler için Şampiyonlar Ligi'nde bulunduğumuz yeri hak ediyoruz. Çeyrek finale kalmayı hak eden bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bizi 2 defa yenmelerinin nedeni kendi sahalarında oynamaları değil. Çok iyi oynadılar. Çok sert ve ciddi maçlardı. Sonucu ayrıntılar belirledi. Bu ayrıntılarını düşünerek çok daha iyi hazırlanacağız. Bunları kendi lehimize çevireceğiz." diye konuştu.

        Üzerlerinde bir baskı olduğunu kabul eden Slot, "Hepimiz baskıyı hissediyoruz. Çok güzel bir kulüpte çalışıyorum, harika bir tarihe sahip. Çeyrek finale de kalabileceğimize inanıyorum. Bir baskı var ama bu iyi bir şey. Bu baskıyı kucaklıyoruz ve yarın Galatasaray ile oynamak için sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galatasaray'ın bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atamadıkları tek takım olduğunun hatırlatılması üzerine Slot, şunları kaydetti:

        "İlk maçta penaltımızı VAR iptal etti. Bazen sonuçlandıramadığımız ataklar oldu. Ancak bu sadece bizimle ilgili değil. Galatasaray, her topun üzerine büyük bir mücadele gösterdi. Genelde Süper Lig'in en üstündeler ve Avrupa'da çok iyi başarıları var. Taraftar desteğiyle birleşince iki kez bu sonuca yol açtı. Çok iyi savunmacıları var. Davinson Sacnhez oynamayacak ama sizin 11'den fazla iyi oyuncunuz var. Gol atmamız gerektiğini biliyoruz. Bu çok kolay değil. İki kez karşılaştığımız rakibi tanıyoruz. Yarın tüm mücadeleyi ortaya koyarak bunu başaracağız."

        Kariyerinde daha önce "Devler Ligi" çeyrek finali görmediğini belirten Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, "Her zaman en önemli maç bir sonraki. Böyle deyince çok basit oluyor. Galatasaray maçından sonra Brighton ile oynayacağız. Ancak Galatasaray maçının önemini hissediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finali söz konusu. Benim için de özel bir şey olacak. Çünkü ilk defa bunu başaracağım." diyerek sözlerini tamamladı.

