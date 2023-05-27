Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünyadan Arnold Schwarzenegger'den Türkiye'ye teşekkür - Magazin haberleri
ABONE OL

Arnold Schwarzenegger'den Türkiye'ye teşekkür

Ünlü aktör Arnold Schwarzenegger, 'Luke' karakterine hayat verdiği 'Fubar' adlı projenin Netflix'te 'Bugün Türkiye'nin En İyi 10 TV Şovu' kategorisinde zirvede yer almasının ardından teşekkür mesajı paylaştı

Arnold Schwarzenegger'den Türkiye'ye teşekkür - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Arnold Schwarzenegger'in başrolünde yer aldığı Netflix dizisi 'Fubar', 25 Mayıs Perşembe günü izleyiciyle buluştu.

Global bir casusluk macerasına atılan baba-kızın hikâyesinin konu alındığı ve Schwarzenegger'in 'Luke' karakterine hayat verdiği 'Fubar', Netflix'te 'Bugün Türkiye'nin En İyi 10 TV Şovu' kategorisinde zirvede yer aldı.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Arnold Schwarzenegger, 'Fubar'ın Türkiye'de gördüğü ilgiye kayıtsız kalmadı. Ünlü oyuncu, Twitter hesabından İngilizce olarak, "Teşekkürler Türkiye" mesajını paylaştı.

Fotoğraf: AP

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Samantha Weinstein kansere yenik düştü - Magazin haberleri
DÜNYADAN Kansere yenik düştü
Spike Lee'nin babası Bill Lee hayatını kaybetti - Magazin haberleri
DÜNYADAN Babası hayatını kaybetti
Priyanka Chopra: İnsanlıktan çıkarıcı bir andı - Magazin haberleri
DÜNYADAN "İnsanlıktan çıkarıcı bir andı"
Bebe Rexha, kendisiyle alay edenlere yalvardı - Magazin haberleri
DÜNYADAN Kendisiyle alay edenlere yalvardı
Tina Turner'ın ölüm nedeni belli oldu - Magazin haberleri
DÜNYADAN Ölüm nedeni belli oldu
Spice Girls tam kadro olarak dönüyor - Magazin haberleri
DÜNYADAN Tam kadro olarak dönüyorlar
Tina Turner hayatını kaybetti - Magazin haberleri
DÜNYADAN "Rock'n Roll'un Kraliçesi" hayatını kaybetti
Matt Damon: Bir aktörün yaptığı en aptalca şey - Magazin haberleri
DÜNYADAN "Aptallık ettim"
Charles Newby hayatını kaybetti - Magazin haberleri
DÜNYADAN Hayatını kaybetti
Amy Dowden: Meme kanseri teşhisi konuldu - Magazin haberleri
DÜNYADAN "Kanser teşhisi konuldu"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.