Arnold Schwarzenegger'in başrolünde yer aldığı Netflix dizisi 'Fubar', 25 Mayıs Perşembe günü izleyiciyle buluştu.
Global bir casusluk macerasına atılan baba-kızın hikâyesinin konu alındığı ve Schwarzenegger'in 'Luke' karakterine hayat verdiği 'Fubar', Netflix'te 'Bugün Türkiye'nin En İyi 10 TV Şovu' kategorisinde zirvede yer aldı.
— Arnold (@Schwarzenegger) May 26, 2023
TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
Arnold Schwarzenegger, 'Fubar'ın Türkiye'de gördüğü ilgiye kayıtsız kalmadı. Ünlü oyuncu, Twitter hesabından İngilizce olarak, "Teşekkürler Türkiye" mesajını paylaştı.
Fotoğraf: AP
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