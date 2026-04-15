Arnold Schwarzenegger'in şampiyon oğlu: Babam beni vücut geliştirmede motive ediyor

Arnold Schwarzenegger'in evdeki hizmetçiyle yaşadığı evlilik dışı ilişkiden doğan oğlu Joseph Baena, geçen ay sonunda katıldığı vücut geliştirme yarışmasında şampiyon olmuştu. Baena, babasının vücut geliştirme dünyasındaki hızlı yükselişinde oynadığı rol hakkında konuştu.

Son zamanlarda yarışmalarda adından söz ettirmeye başlayan 28 yaşındaki sporcu, 78 yaşındaki 'Terminatör' yıldızı babasının, yarışmaya hazırlanırken kendisine nasıl cesaret verdiğini ve rehberlik ettiğini anlattı.

Arnold Schwarzenegger'in kendisi de Hollywood'a ve daha sonra siyasete girmeden önce, yedi kez 'Mr. Olympia' ünvanını kazanmış olmasıyla biliniyor.

Yarışmaya katılırken, babasının bizzat antrenmanlarda kendisini çalıştırdığını söyleyen Baena, verdiği röportajda, babasının üniversite yıllarında vücut geliştirmeye olan ilgisini uyandırdığını belirterek, "Babam bana vücut geliştirme dergisini verdi. O dergiyi karıştırırken, kaslarımı nasıl geliştireceğimi öğrenmeye çalışıyordum ve halter sporuna aşık oldum" dedi.

Baena, bu ilgisinin hızla daha derin bir yaşam tarzına dönüştüğünü belirterek, "Sağlıklı beslenmeye aşık oldum. Vücut ve antrenmana nasıl tepki verdiği hakkında bilgi edinmeye aşık oldum ve bu konuda çok tutkulu oldum" diye ekledi. Babasıyla birlikte yaptığı antrenmanlardan söz ederken Baena, "O en iyi antrenman partneri" ifadesini kullandı.

Schwarzenegger'in spor salonunda disiplinli kalmasına yardımcı olduğunu söyleyen Baena, "Beni motive ediyor. Karbonhidratlar düşük ve kaloriler az olduğunda spor salonunda gevşememem için elinden geleni yapıyor. Kendimi kötü hissetmeye ve yorulmaya başlıyorum, o da bana enerji veriyor" dedi.

Arnold Schwarzenegger ve eski eşi Maria Shriver

25 YILLIK EVLİLİK BİTTİ

Schwarzenegger, 2011 yılında evdeki eski hizmetçisiyle yaşadığı kısa süreli bir ilişkiden doğan oğlu olduğunu kamuoyuna açıkladığında, Joseph Baena henüz 13 yaşındaydı. Evlilik dışı doğan oğlunu açıklaması, ünlü aktörün gazeteci Maria Shriver ile 25 yıllık evliliğini sona erdirmişti. Shriver'ın Schwarzenegger'den boşanması ise 2021'de kesinleşmişti.

Schwarzenegger'in 69 yaşındaki Shriver ile evliliğinden dört çocuğu var: Patrick (36), Katherine (35), Christina (34) ve Christopher (28).