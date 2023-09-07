Arnold Schwarzenegger ölüme çok yaklaştığı o anı anlattı: Doktorlar büyük bir hata yaptı - Magazin haberleri

Arnold Schwarzenegger ölüme çok yaklaştığı o anı anlattı: Doktorlar büyük bir hata yaptı - Magazin haberleri

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"AMELİYAT İÇ KANAMAYA NEDEN OLDU"

76 yaşındaki Arnold Schwarzenegger, 2019'da 'Terminator: Dark Fate' filmini çekmeden önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Schwarzenegger, gözlerini hastanede açtığını ve ameliyatının iç kanamaya neden olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, "Uyandım ve doktorlar bana 'Bir hata yaptık, seni hemen ameliyata almak zorunda kaldık" dedi.