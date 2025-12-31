Arsenal - Aston Villa: 4-1 (MAÇ SONUCU)
İngiltere Premier Lig'de zirve yarışını yakından ilgileniren maçta lider Arsenal, evinde Aston Villa'yı 4-1 mağlup etti. Gabriel, Zubimendi, Trossard ve Gabriel Jesus'un ikinci yarıda attığı gollerle zafere uzanan Topçular, puanını 45'e yükseltip zirvede farkı maç fazlasıyla 5 puana çıkardı.
İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Aston Villa'yı konuk eden lider Arsenal, maçtan 4-1 galip ayrılarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.
İlk yarısı golsüz sonuçlanan maçta Topçular'a üç puanı getiren golleri 48'de Gabriel, 52'de Zubimendi, 69'da Trossard ve 78'de Gabriel Jesus kaydetti. Aston Villa'nın tek golü 90+5'te Watkins'ten geldi.
Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Arteta'nın ekibi, puanını 45'e yüseltip en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 5'e çıkardı.
Premier Lig'de 8 açlık galibiyet serisi sona eren Aston Villa ise 39 puanla 3. sırada yer aldı.