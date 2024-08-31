Arsenal-Brighton: 1-1 (MAÇ SONUCU)

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Arsenal, sahasında Brighton ile karşı karşıya geldi. Lige 2'de 2 ile başlayan iki takımın Emirates'teki mücadelesi 1-1 beraberlikle sona erdi.

Arsenal, 38. dakikada Kai Havertz'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Londra ekibinde Declan Rice, 49. dakikada çift sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalıp takımını 10 kişi bıraktı.

Arsenal'in eksik kalmasından yararlanan Brighton, 58. dakikada Joao Pedro'nun attığı golle zorlu deplasmandan bir puanı çıkardı: 1-1.