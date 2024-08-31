Arsenal-Brighton: 1-1 (MAÇ SONUCU)
İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Arsenal ile Brighton 1-1 berabere kaldı. Topçular'ın golünü Kai Havertz atarken, Brighton'ın sayısı Joao Pedro'dan geldi. Arsenal'de Rice 49. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Arsenal, sahasında Brighton ile karşı karşıya geldi. Lige 2'de 2 ile başlayan iki takımın Emirates'teki mücadelesi 1-1 beraberlikle sona erdi.
Arsenal, 38. dakikada Kai Havertz'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Londra ekibinde Declan Rice, 49. dakikada çift sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalıp takımını 10 kişi bıraktı.
Arsenal'in eksik kalmasından yararlanan Brighton, 58. dakikada Joao Pedro'nun attığı golle zorlu deplasmandan bir puanı çıkardı: 1-1.
FERDİ KADRODA YER ALMADI
Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonucun ardından iki takım da ligde 7 puana yükseldi.
Arsenal, milli aranın ardından derbi maçta Tottenham'a konuk olacak. Brighton ise milli ara sonrası sahasında Ipswich'i konuk edecek.