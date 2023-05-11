Geçtiğimiz hafta Premier Lig’de Arsenal, Newcastle United ile oynadığı karşılaşmayı Odegaard ve Fabian Schar’ın kendi kalesine attığı gollerle 2-0 kazanarak şampiyonluk umudunu devam ettirdi. Diğer tarafta FA Cup yarı finalinde Manchester United’a penaltılarda kaybeden Brighton gözünü Avrupa Ligi’ne dikmiş durumda. İşte, kritik Arsenal-Brighton maçının tarihi, yayınıcı kanalı ve muhtemel 11’lerine ilişkin bilgiler…