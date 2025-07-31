Arsenal'in yeni 14 numarası Gyökeres!

PORTEKİZ LİGİNDE SON 2 YILIN GOL KRALI

Gyökeres, Portekiz'deki kariyeri boyunca üç lig şampiyonluğu ve bir ulusal kupa kazanma mutluluğu yaşarken 7 kez ayın oyuncusu ve 8 kez de ayın forveti ödülü aldı.

Forvet oyuncusu, Portekiz liginde 2023-24 sezonunda attığı 29 gol ve 2024-25 sezonunda kaydettiği 39 gol ile son 2 sezonun gol kralı olarak İngiltere'nin yolunu tuttu. Gyökeres, 2 sezon formasını giydiği Sporting ile tüm kulvarlarda çıktığı 102 maçta 97 gole imza attı.

Başarılı oyuncu, Portekiz'de her iki sezonda da yılın takımına seçilirken 2023-24 sezonunda yılın oyuncusu oldu.