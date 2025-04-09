Arsenal'ın zaferi dünya basınında yankılandı: Topçular'ın zaferi

Eski Arsenal futbolcusu ve BBC muhabiri Matthew Upson ise Arsenal tribünlerinin galibiyet sevincine vurgu yaparak, "Etrafımız Arsenal'ı destekleyen yoğun bir kalabalıkla doluydu ve onlar da adeta çılgına dönmüşlerdi. Merdivenlerden aşağı yukarı koşuyor, çitlere tırmanıyorlardı. Burada oturup gollere böyle tepki verildiğini hiç görmemiştim. Biz de tam ortasındaydık. Yanımıza geliyorlar, bağırıyorlar, sırtınıza, omzunuza vuruyorlardı. Tam bir kargaşaydı. Bu maç, tüm taraftarların uzun, çok uzun süre hatırlayacağı gerçek üst sınıf anlara sahne oldu." yorumunu yaptı.