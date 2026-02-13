Canlı
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Art Show: Galeriler Buluşması başladı

        Art Show: Galeriler Buluşması başladı

        Çağdaş sanatın dönüşümüne yön veren yenilikçi bir oluşum olan Uluslararası Sanat Galerileri Derneği (USGD) çatısı altında, 2Plan Terminal–Etiler'de gerçekleşen Art Show: Galeriler Buluşması 2026; rekabet yerine dayanışmayı merkeze alan yaklaşımıyla sanat dünyasını hiyerarşiden uzak, şeffaf ve erişilebilir bir yapıda buluşturuyor

        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 23:43 Güncelleme: 13.02.2026 - 23:43
        Art Show: Galeriler Buluşması başladı
        Türkiye'de galericilik mesleğinin kurumsallaşması ve dayanışma içinde şeffaf bir ekosistemin temellerini atma hedefini kamuoyuna duyurmayı amaçlayan Uluslararası Sanat Galerileri Derneği (USGD) çatısı altında düzenlenen Art Show: Galeriler Buluşması 2026, 2Plan Terminal - Etiler'de Yapı Kredi Özel Bankacılık sponsorluğunda kapılarını açtı.

        Uluslararası Sanat Galerileri Derneği (USGD)’nin kapsamlı vizyonunun ve "kültürel bir platform" olma hedefinin ilk somut adımı olarak öne çıkan etkinlik, Türkiye sanat piyasasını uluslararası alanda temsil etme amacı güden galerileri bir araya getiriyor. Uluslararası Sanat Galerileri Derneği (USGD) Başkanı Yeşim Turanlı açılış sonrası yaptığı açıklamada “Açılış gününde koleksiyonerlerden ve ziyaretçilerden aldığımız geri dönüşler son derece heyecan verici. Birçok kişi, mekânın şehrin içinde ve kolay ulaşılabilir bir noktada olmasının bu buluşmayı çok daha cazip kıldığını ifade ediyor. Alanın ferah ve rahat dolaşılabilir yapısı ise uluslararası mega fuar deneyimleriyle kıyaslanıyor. Koleksiyonerler yeni galeriler ve sanatçılar keşfetmenin heyecanını paylaşıyor. Hem uzun süredir birlikte çalıştığımız koleksiyonerleri hem de genç kuşaktan yeni izleyicileri bir arada görmek, bu buluşmanın ne kadar canlı ve kapsayıcı bir atmosfer yarattığını açıkça gösteriyor. Bu enerji bize bir kez daha şunu hatırlatıyor: Güçlü bir sanat ortamı ancak güçlü galerilerle mümkün…” dedi.

        Yapı Kredi Özel Bankacılık olarak kültür sanat etkinliklerine verdikleri desteklerle sanatın erişilebilirliğini artırmayı amaçladıklarını söyleyen Yapı Kredi Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Yönetim Başkanı Seda İkizler, şu ifadeleri kullandı: “Sanatın daha erişilebilir ve sürdürülebilir bir ekosistem içinde var olmasını önemsiyoruz. Galeriler arasında iş birliğini teşvik eden Art Show: Galeriler Buluşması, çağdaş sanatı herkes için erişilebilir kılarken sanat dünyasında yeni bir diyalog alanı açıyor. Yapı Kredi Özel Bankacılık olarak 2026 yılında da Art Show: Galeriler Buluşması gibi nitelikli ve kapsayıcı bir organizasyonun ana sponsoru olmaktan ötürü çok mutlu ve gururluyuz. Öte yandan kültür sanat alanında yalnızca etkinlikleri desteklemiyor, sanatın sürdürülebilirliği için genç sanatçıların da yanında oluyoruz. Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile birlikte hayata geçirdiğimiz Yapı Kredi Özel Bankacılık Sanat Bursu Fonu ile sanat alanında eğitim gören genç yeteneklerin yanında oluyoruz. Genç sanatçılarla hayalleri arasındaki sınırları kaldırmak için hayata geçirdiğimiz bu burs programı sayesinde sanatçı adaylarını geleceğe hazırlıyoruz. Önümüzdeki dönem de hayata geçireceğimiz çalışmalarımızla, müşterilerimizi sanatla buluşturmaya ve kültür sanat ekosistemini desteklemeye devam edeceğiz.”

        “İmkansız Aşk” Başlıklı Söyleşiler, ART SHOW 2026’da İzleyiciyle Buluşuyor!

        14 Şubat Cumartesi günü Maxxi Müzesi eski direktörü, 10. İstanbul Bienali küratörü Hou Hanru ve İstanbul Bienali direktörü Kevser Güler’in katılımıyla gerçekleşecek "İmkansız Aşk: Sanat Ne Kadar Zor? Kültürel Popülizm Çağında Sanat, Kurumlar ve Direniş" başlıklı oturumla başlayacak. Spot Derneği kurucusu, koleksiyoner Tansa Mermerci ve koleksiyoner Yasemin Vargı Emirdağ, Merve Çağlar’ın moderatörlüğünde "İmkansız Aşk: Kadın Koleksiyonerler Sanat Sahnesini Yeniden Şekillendiriyor" başlıklı panelde kadın koleksiyonerlerin alandaki rolüne odaklanıyor. Günün ilerleyen saatlerinde Sevim Sancaktar, Kübra Aycan Gelekçi ve Emre Erbirer "İmkansız Aşk: Örgütlenme Deneyimlerinde Kesişimsellik" başlıklı söyleşide bir araya geliyor. Program, Osman Erden ve Evrim Altuğ’un katılımıyla gerçekleşecek "İmkansız Aşk: Türkiye’de Sanat Eleştirisi" başlıklı konuşmayla tamamlanıyor.

