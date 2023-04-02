Türkiye genelinde hissedilen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Sarsıntı hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 2 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...