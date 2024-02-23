Artemis Halı halka arz oluyor! Artemis Halı hisse fiyatı ne kadar ve kaç lot dağıtılacak?
Yatırımcılar tarafından halka arz takvimi dikkatle takip ediliyor. Bu kapsamda Artemis Halı halka arz oluyor. 20 milyon lotun dağıtılacağı firmada halka arz büyüklüğü 507 milyon TL olarak belirlendi. İşte, Artemis Halı halka arz tarihi, hisse fiyatı ve tüm detaylar...
Artemis Halı, eşit dağıtım yöntemiyle halka arz oluyor. Şirketin yüzde 25.37'sini halka açan Artemis'in halka arz büyüklüğü ise 507 milyon TL olarak açıklandı. Yatırım yapmayı düşünen vatandaşlar, "Artemis Halı halka arz ne zaman, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?" diye soruyor. İşte Artemis Halı halka arzına dair tüm detaylar...
ARTEMİS HALI HİSSE FİYATI NE KADAR?
Artemis Halı halka arzının büyüklüğü 507 milyon TL olarak açıklandı. Firmanın halka açıklık oranı yüzde 25.37 olarak belirlenirken hisse fiyatı 25,35 TL'den satışa sunulacak.
ARTEMİS HALI KAÇ LOT VERİR?
Artemis Halı'da halka arz olarak 20 milyon lot dağıtılacak.