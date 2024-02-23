Artemis Halı, eşit dağıtım yöntemiyle halka arz oluyor. Şirketin yüzde 25.37'sini halka açan Artemis'in halka arz büyüklüğü ise 507 milyon TL olarak açıklandı. Yatırım yapmayı düşünen vatandaşlar, "Artemis Halı halka arz ne zaman, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?" diye soruyor. İşte Artemis Halı halka arzına dair tüm detaylar...