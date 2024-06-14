Arter'de güncel sergiler üzerine iki özel söyleşi

Arter’in ilk özel koleksiyon sergisi Farz Et Ki Sen Yoksun bağlamında gerçekleştirilecek etkinlik, “nadirlik” ve “hayret” kavramlarını merkeze alan bir konuşma için 26 Haziran 2024 Çarşamba akşamı saat 19:00’da Sevgi Gönül Oditoryumu’nda sanat tarihçisi Claudia Swan’ı ağırlayacak. Swan, sergiye eşlik eden kitap için kaleme aldığı “Bir Harikalar Diyarı” başlıklı metniyle de ilişki kuran konuşmasında özel koleksiyonların doğuşunu şekillendiren nadire kabineleri üzerinden sanat tarihine kapsamlı bir bakış sunacak. Swan konuşmasında ayrıca bu koleksiyonların uyandırdığı “hayret” duygusunun, insanın tarih boyunca süren öğrenme ve keşfetme arzusuna dair neler söylediğine de değinecek. İngilizce olarak gerçekleştirilecek konuşmada, katılımcılar için simultane tercüme yapılacak.

GLOSSOLALALA ETRAFINDA SÖYLEŞİ Dilek Winchester Johanna Gustafsson Fürst ile Dilek Winchester’ın bireysel üretimlerini Arter’de bir araya getiren GLOSSOLALALA, iki sanatçının farklı mecraları kullanarak farklı yerlerde ürettikleri eserleri karşılaşma ve müzakere yollarıyla aynı zeminde buluşturuyor. Tekil sanatsal pratiklerle ortak bir deneyim alanı yaratmanın ve çok sesli birliktelikler inşa etmenin imkânlarını irdeleyen sergi, sanatçıların dil meselesi etrafında kurguladıkları ve dili ses, yazı, beden ve mekânla ilişkilendiren yapıtlarından oluşuyor.

.png REKLAM Arter’de devam eden GLOSSOLALALA başlıklı sergi kapsamında sanatçılar Dilek Winchester ve Johanna Gustafsson Fürst ile küratör Selen Ansen, 27 Haziran 2024 Perşembe akşamı saat 19:00’da Sevgi Gönül Oditoryumu’nda, süreci ve serginin çoksesli yapısını odağına alan bir söyleşi gerçekleştirecek. Söyleşi, iki sanatçının tekil sanatsal pratiklerinde irdeledikleri dil meselesinden hareketle, serginin oluşturduğu ortak zeminin katmanlarını sunacak. Müzakere, çeviri, dilsel şiddet, gürültü, misafirperverlik gibi konuları ele alacakları bu buluşmada, Johanna Gustafsson Fürst, Dilek Winchester ve Selen Ansen eserlerin mekânla, birbirleriyle ve yaşamla kurdukları ilişkilerin izini sürecek. İsveç İstanbul Başkonsolosluğu’nun desteğiyle, İngilizce olarak gerçekleştirilecek söyleşide, katılımcılar için simultane tercüme yapılacak.