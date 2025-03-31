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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Arthur Masuaku’nun ‘dalya’ heyecanı - Beşiktaş Haberleri

        Arthur Masuaku’nun ‘dalya’ heyecanı

        Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu futbolcusu Arthur Masuaku, Türkiye Kupası'nda oynanacak Göztepe maçında forma giymesi halinde 100. resmi maçına çıkarak 'dalya' diyecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 11:08 Güncelleme: 31.03.2025 - 11:08
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        Arthur Masuaku'nun 'dalya' heyecanı
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        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş, 3 Nisan Perşembe günü saat 20.30’da sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Bu mücadele siyah-beyazlı takımın 31 yaşındaki futbolcusu Arthur Masuaku için de ayrı bir önem taşıyor.

        2022-2023 sezonunda Beşiktaş’a transfer olan Masuaku, Göztepe mücadelesinde görev alması durumunda 100. resmi maçına çıkacak ve ‘dalya’ diyecek.

        31 yaşındaki futbolcu, geride kalan 99 müsabakada 3 gol, 16 asist ile siyah-beyazlı takıma katkı sağladı.

        BU SEZON TAKIMIN EN İSTİKRARLILARINDAN

        Beşiktaş’ın, bu sezon Süper Lig’de boy gösterdiği 27 karşılaşmanın 25’inde tam 2 bin 52 dakika sahada bulunan Arthur Masuaku, sarı kart cezalısı olduğu 7. haftadaki Kayserispor maçının yanı sıra 18. haftadaki Rizespor müsabakasında görev almadı.

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        Kartal’ın, yine bu sezon Türkiye Kupası’nda şu ana kadar oynadığı 3 maçın tamamında 90’ar dakika forma giyen Demokratik Kongolu oyuncu, Avrupa Ligi’nde ise grup aşaması ve elemeler dahil toplam 10 karşılaşmanın 9’unda sahadaydı. Masuaku, sarı kart cezası sebebiyle Bodo/Glimt maçında kadroya yer almadı.31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’a karşı kazanılan Süper Kupa zaferini de 90 dakikayla tamamladı.

        Arthur Masuaku, bu sezon tüm kulvarlarda oynanan 41 maçın 38’inde top koşturdu ve 1 gol, 8 asiste imza attı. Başarılı oyuncu, 3 bin 194 dakika ile takımın en fazla süre alan üçüncü futbolcusu oldu.

        İLK İKİ SEZONUNDA 61 MAÇA ÇIKTI

        Tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlılarla ilk sezonunda Süper Lig’de 31, Türkiye Kupası’nda da 1 maçta oynadı ve 2 gol, 6 asist yaptı. Masuaku, söz konusu sezonda kart cezası, sakatlık ve teknik direktör tercihlerinden dolayı ligde 5, kupada da 2 mücadeleyi kaçırdı.

        Arthur Masuaku, 2023-2024 sezonunda ise gerek Afrika Uluslar Kupası gerekse de sakatlıklar sebebiyle sadece 29 karşılaşmada boy gösterdi. Ligde 18, Türkiye Kupası’nda 4 ve Konferans Ligi’nde 7 maçta oynayan Masuaku, 2 asistle sezonu tamamladı.

        BEŞİKTAŞ İLE 2 KUPA KALDIRDI

        Demokratik Kongolu futbolcu, siyah-beyazlı formayla iki de kupa sevinci yaşadı. Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u 3-2 mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü. Masuaku da bordo-mavililere karşı 90 dakika mücadele etti.

        2024-2025 sezonunun başında ise Kara Kartal, yine Olimpiyat Stadyumu’nda bu kez Galatasaray’ı 5-0’la geçti ve Süper Kupa’nın sahibi oldu.

        Arthur Masuaku, aynı şekilde bu maçı da 90 dakikayla tamamladı ve kupa zaferinde önemli rol oynadı.

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