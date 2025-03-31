Arthur Masuaku’nun ‘dalya’ heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş, 3 Nisan Perşembe günü saat 20.30’da sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Bu mücadele siyah-beyazlı takımın 31 yaşındaki futbolcusu Arthur Masuaku için de ayrı bir önem taşıyor.

2022-2023 sezonunda Beşiktaş’a transfer olan Masuaku, Göztepe mücadelesinde görev alması durumunda 100. resmi maçına çıkacak ve ‘dalya’ diyecek.

31 yaşındaki futbolcu, geride kalan 99 müsabakada 3 gol, 16 asist ile siyah-beyazlı takıma katkı sağladı.

BU SEZON TAKIMIN EN İSTİKRARLILARINDAN Beşiktaş’ın, bu sezon Süper Lig’de boy gösterdiği 27 karşılaşmanın 25’inde tam 2 bin 52 dakika sahada bulunan Arthur Masuaku, sarı kart cezalısı olduğu 7. haftadaki Kayserispor maçının yanı sıra 18. haftadaki Rizespor müsabakasında görev almadı. REKLAM Kartal’ın, yine bu sezon Türkiye Kupası’nda şu ana kadar oynadığı 3 maçın tamamında 90’ar dakika forma giyen Demokratik Kongolu oyuncu, Avrupa Ligi’nde ise grup aşaması ve elemeler dahil toplam 10 karşılaşmanın 9’unda sahadaydı. Masuaku, sarı kart cezası sebebiyle Bodo/Glimt maçında kadroya yer almadı.31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’a karşı kazanılan Süper Kupa zaferini de 90 dakikayla tamamladı. Arthur Masuaku, bu sezon tüm kulvarlarda oynanan 41 maçın 38’inde top koşturdu ve 1 gol, 8 asiste imza attı. Başarılı oyuncu, 3 bin 194 dakika ile takımın en fazla süre alan üçüncü futbolcusu oldu.

İLK İKİ SEZONUNDA 61 MAÇA ÇIKTI Tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlılarla ilk sezonunda Süper Lig’de 31, Türkiye Kupası’nda da 1 maçta oynadı ve 2 gol, 6 asist yaptı. Masuaku, söz konusu sezonda kart cezası, sakatlık ve teknik direktör tercihlerinden dolayı ligde 5, kupada da 2 mücadeleyi kaçırdı. Arthur Masuaku, 2023-2024 sezonunda ise gerek Afrika Uluslar Kupası gerekse de sakatlıklar sebebiyle sadece 29 karşılaşmada boy gösterdi. Ligde 18, Türkiye Kupası’nda 4 ve Konferans Ligi’nde 7 maçta oynayan Masuaku, 2 asistle sezonu tamamladı.