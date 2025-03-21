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        Baraj suyu çekildi, dipte kalan köylerin yapıları ortaya çıktı

        ARTVİN'deÇoruh Nehri üzerine inşa edilen, Türkiye'nin gövde yüksekliği ile en yüksek barajı Yusufeli'de enerji üretimi sürerken; suyun yaklaşık 60 metre çekilmesi ile daha önce su altında kalan 7 köyden Tekkale, Meşecik ve Çeltikdüzü'ndeki bahçe, ev, okul ve yollar gün yüzüne çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 09:42 Güncelleme: 21.03.2025 - 09:45
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        Baraj suyu çekildi, dipte kalan köylerin yapıları ortaya çıktı
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        ARTVİN'deÇoruh Nehri üzerine inşa edilen, Türkiye'nin gövde yüksekliği ile en yüksek barajı Yusufeli'de enerji üretimi sürerken; suyun yaklaşık 60 metre çekilmesi ile daha önce su altında kalan 7 köyden Tekkale, Meşecik ve Çeltikdüzü'ndeki bahçe, ev, okul ve yollar gün yüzüne çıktı.

        Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri'nin üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santrali (HES) inşası tamamlandı. Baraj inşası sürecinde Yusufeli halkı, su altında kalan köylerinden yeni inşa edilen yerleşim yerlerine taşındı.

        3 YIL ÖNCE SU TUTMAYA BAŞLADI

        2022'de su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini su altında bıraktı. Kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olan Yusufeli Barajı'nda, su seviyesinin yaklaşık 60 metre çekilmesi ile daha önce su altında kalan 7 köyden Tekkale, Meşecik ve Çeltikdüzü'ndeki bahçe, ev, okul ve yollar gün yüzüne çıktı. Yeniden ortaya çıkan eski yerleşim alanlarını yakından görmek için köye gelenler, duygusal anlar yaşadı.

        ‘DUYGULANMAMAK ELDE DEĞİL’

        Su altında kalan köyünü ziyaret eden Sercan Kaya, "Barajdaki su çekildi. Burada bu yıl fazla kar yağdı. Buradaki durum bizi üzse de devletimize faydalı olacak. Burada bulunan cami tamamen su altındaydı. Bu cami 200 hanelik bir köyün 500 kişisine tanıklık eden bir camiydi; duygulanmamak elde değil. Elektrik üretilebilsin diye geçmişimizi feda ettik" dedi.

        'ÇOK ANILARIM VAR'

        Anılarla dolu olan köyünü görünce üzüldüğünü ifade eden Şenol Şahin, "Bu köyde 25 yıl boyunca şoförlük yaptım; çok anılarım var. Sular geri çekilince okuduğumuz okul, camiler yollar ve köy meydanı ortaya çıktı. Moralimiz bozuluyor, üzülüyoruz. Çok insan geldi, geçti. Burada çok emeğimiz var; bu yüzden duygulanıyoruz" diye konuştu.

        'ESKİ GÜNLERİMİZİ ÖZLÜYORUZ'

        Mustafa Penek de su altında kalan köyündeki eski günlerini özlediğini belirterek, "Bu yollardan köylerimize gider, gelirdik. Şimdi su çekilmiş, kale ve yollarımız meydana çıkmış. Köyleri görünce insan duygulanıyor. Eski günlerimizi hatırlıyor, özlüyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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