        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        TÜGVA Artvin İl Temsilciliği Filistin'e destek konseri düzenledi

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Artvin İl Temsilciliğinin Filistin'e destek amacıyla düzenlediği programda rapçi Resul Aydemir konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 22:51 Güncelleme: 08.11.2025 - 22:51
        TÜGVA Artvin İl Temsilciliği Filistin'e destek konseri düzenledi
        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Artvin İl Temsilciliğinin Filistin'e destek amacıyla düzenlediği programda rapçi Resul Aydemir konser verdi.

        Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki program, Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı.

        Ney dinletisiyle devam eden programda, TÜGVA tarafından hazırlanan, Gazze'deki saldırılar ve sivil kayıplarının anlatıldığı kısa film gösterildi.

        Rapçi Resul Aydemir, Filistin ve Gazze ile özdeşleşen şarkılarını seslendirdi.

        TÜGVA Artvin İl Temsilcisi Mücahit Çakır, yaptığı konuşmada, konserin sadece bir müzik etkinliği olmadığını söyledi.

        Amaçlarının bir dayanışma çağrısı olduğunu dile getiren Çakır, "Her nota bir çocuğun yarım kalan gülüşü, her kelime bombalar altında hayatta kalmaya çalışan bir annenin duasıdır. Biz inanıyoruz ki birlik olduğumuzda sesimiz duvarları aşar, mazlumun umudu yeniden filizlenir." dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin konusundaki duruşuna işaret eden Çakır, "Her platformda 'dünya beşten büyüktür' diyerek mazlumun sesi olan Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yürekten teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Programa katılanlar, toplanacak tutarın Filistin'e gönderileceği kampanya için SMS ile bağışta bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

