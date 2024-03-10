2024 Artvin İmsakiye Takvimi: Artvin iftar saati ve sahur vakti belli oldu!
Ramazan ayının başlamasına sayılı saatler kala, Artvin imsakiye takvimi ile, iftar ve sahur saatleri gündemi meşgul etmeye başladı. Bu yıl 11 Mart Pazartesi günü başlayacak 'On bir ayın sultanı' Ramazan 9 Nisan'da sona erecek. Ramazan öncesinde Diyanet tarafından yayımlanan il il imsakiye takvimi ile Artvin sahur ve iftar vakitleri de netlik kazanmış oldu. İşte 2024 Artvin İmsakiye Takvimi...
On bir ayın sultanı Ramazan için bekleyiş sürüyor. Bin aydan daha hayırlı olarak kabul gören Ramazan bu yıl 11 Mart tarihinde başlayacak. Diyanet İşleri il il imsakiye takvimini her yıl olduğu gibi bu sene de paylaştı. Bu kapsamda Artvin iftar ve sahur saatleri belli olmuş oldu. Peki, "Artvin sahur vakti ne zaman ve iftar saat kaçta?" İşte Diyanet ile 2024 Artvin İmsakiye Takvimi...
ARTVİN SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
11 Mart Pazartesi Ramazan'ın 1. günü
Artvin Sahur (İmsak) Vakti: 04.59
Artvin İftar Vakti: 18.22
Artvin Teravih Namazı Vakti: 19.41
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RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2024 yılında Ramazan 11 Mart'ta başlayacak ve 9 Nisan'da sona erecek.
İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?
2024 Ramazan ayının birinci günü Mart ayına denk geliyor. 11 Mart 2024 Ramazan ayının ilk orucu tutulacak. Yani 10 Mart'ı, 11 Mart'a bağlayan gece ilk kez sahura kalkılacak.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri takvimine göre Ramazan Bayramı şu tarihlerde idrak edilecek;
9 Nisan Salı: Arife
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (3.Gün)