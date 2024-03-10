On bir ayın sultanı Ramazan için bekleyiş sürüyor. Bin aydan daha hayırlı olarak kabul gören Ramazan bu yıl 11 Mart tarihinde başlayacak. Diyanet İşleri il il imsakiye takvimini her yıl olduğu gibi bu sene de paylaştı. Bu kapsamda Artvin iftar ve sahur saatleri belli olmuş oldu. Peki, "Artvin sahur vakti ne zaman ve iftar saat kaçta?" İşte Diyanet ile 2024 Artvin İmsakiye Takvimi...