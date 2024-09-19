Artvin Valisi kim oldu? Yeni Artvin Valisi Turan Ergün kimdir, kaç yaşında, nereli?
Yeni Artvin Valisi kim oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. Valiler Kararnamesi 2024 Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, 16 ilin valisi değiştirildi. Uşak Valisi Turan Ergün, Artvin Valiliği'ne atandı. Peki, Yeni Artvin Valisi Turan Ergün kimdir, kaç yaşında, nereli, daha önce hangi görevlerde bulundu? İşte, Turan Ergün hayatı ve kariyeri hakkında detaylar…
Turan Ergün kimdir, hangi görevlerde bulundu soruları vali atamalarının ardından gündeme geldi. Valiler Kararnamesi Resmi Gazete’nin 19 Eylül 2024 tarihli sayısında yayımlandı. Karara göre Turan Ergün, yeni Artvin Valisi oldu. Bu gelişme sonrası ‘’Yeni Artvin Valisi Turan Ergün kaç yaşında, nereli, evli mi?’’ soruları gündemdeki yerini aldı. Ergün, 11 Mayıs 2022 tarihinden bu yana Kırklareli Valisi olarak görev yapıyordu. İşte, Yeni Artvin Valisi Turan Ergün biyografisi ve kariyeri…
TURAN ERGÜN KİMDİR?
1967 yılında Sinop’ta dünyaya gelen Turan Ergün, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.
1992 yılında Samsun’da kaymakam adayı olarak göreve başlayan Turan Ergün, Türkiye’nin farklı bölgelerinde kaymakamlık yaptı.
Ardından Mülkiye Müfettişliği ve Başmüfettişliği görevlerinde bulundu. Ayrıca yurt dışında çeşitli araştırma ve incelemelerde bulunan Ergün, 2022 yılında Uşak Valisi olarak atandı.
TURAN ERGÜN KARİYERİ
Turan Ergün, kamu yönetiminde kaymakamlık, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Başkanlık gibi üst düzey görevlerde bulundu.
2002’de Mülkiye Müfettişi, 2003’te Mülkiye Başmüfettişi oldu. 2016’da ise Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Haziran 2020’de Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı olarak atandı ve 2022'de Uşak Valisi oldu.
Cumhurbaşkanı FRecep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 19 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete kararıyla Turan Ergün, Artvin Valiliği’ne atandı.