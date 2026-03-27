        Artvin'deki çığ faciasında kaybolmuştu... Kayıp adam için çalışmalar 86 gündür devam ediyor

        Artvin’deki çığ faciasında kaybolmuştu... Kayıp adam için çalışmalar 86 gündür devam ediyor

        Artvin'de 31 Aralık 2025'te yaşanan çığ felaketinde kaybolan Bülent Gezer'e, aradan geçen 86 güne rağmen ulaşılamadı. Bölgede çalışmalar çığ riski nedeniyle kontrollü şekilde sürdürülürken, alan drone destekli gözlemlerle takip ediliyor. Yetkililer, güvenli şartların oluşması halinde arama faaliyetlerinin yeniden hızlandırılacağını belirtti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 10:41
        Çığ'da kaybolmuştu, 86 gündür aranıyor
        Artvin'de 31 Aralık'ta yaşanan çığ felaketinde kaybolan Bülent Gezer'e olayın üzerinden geçen 86 güne rağmen henüz ulaşılamadı.

        2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILMIŞTI

        İHA'daki habere göre olay; Artvin'in Ardanuç ilçesinde meydana gelmişti. Zekeriya köyünde 31 Aralık 2025'te yaşanan çığ felaketinde kar altında kalan 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp Bülent Gezer'e olayın üzerinden geçen 86 güne rağmen henüz ulaşılamadı.

        ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

        Olayın ardından bölgede yürütülen çalışmalar, mevcut çığ riski nedeniyle kontrollü şekilde teknik inceleme ve gözlem odaklı olarak sürdürülüyor.

        ÇIĞ RİSKİ DEVAM EDİYOR

        Arama faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülüp yürütülemeyeceği yönünde yapılan teknik incelemelerde çığ riskinin devam ettiği tespit edilirken, Artvin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince drone destekli gözlemsel taramalar ve rasat ölçümleriyle alan sürekli izleniyor.

        ÇALIŞMALAR YENİDEN PLANLANACAK

        Yetkililer, güvenli şartların oluşması halinde sahada yürütülecek çalışmaların yeniden planlanacağını belirtirken, kayıp Gezer'e ulaşılması için sürecin titizlikle takip edildiği ifade edildi.

