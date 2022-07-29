ASAL SEVK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

a. Gideceğiniz eğitim merkezi ve sınıfınız; yoklama sırasında tespit edilen eğitim durumu, sağlık, meslek vb. nitelikleriniz ve kuvvetlerin ihtiyacı esas alınarak bilgisayar ortamında şifreli/kodlu kayıtlarla ve 7 kişilik heyet huzurunda tespit edilmiştir. Bu konuda yapılan veya

yapılacak olan söylentilere inanmayınız.



b. Eğitim birliğinize Kabul ve Toplanma Merkezi vasıtasıyla gidecekseniz askerlik şubesi başkanlığınca verilen talimata göre hareket ediniz.

c. Kutsal vatan hizmetini yapmak üzere, sevk işlemlerinizin yapılmasını müteakip, yol ücreti ile yiyecek bedeli adınıza PTT’ye yatırılacaktır. Pttkart’ınızı aktif hale getirmenizi müteakip Pttmatik'ten veya nüfus cüzdanınızla birlikte PTT işyerlerinden adınıza yatırılan paranızı alabilirsiniz.

ç. Sevk tarihinden itibaren hukuken asker kişi olduğunuzu unutmayınız. Resmi makamlarca veya ailelerce düzenlenen uğurlama törenleri dışındaki Siyasi parti, dernek, sendika, vakıf, vb. kuruluş ve oluşumların toplantılarına katılmanızın suç teşkil edebileceğini biliniz.



d. Eğitim merkezine katılmak için yola çıkarken; sevk evrakınızı yanınıza alınız. Ayrıca nüfus cüzdanı, varsa sürücü belgenizi ve mesleki yeterlilik belgenizi beraberinizde götürmeyi unutmayınız.

e. Sevk belgesini memlekette unuttuğunuz veya kaybettiğiniz taktirde bulunduğunuz yerdeki en yakın askerlik şubesine müracaat ederek sevk belgenizi yeniden almanız gerekmektedir.



f. Muhtaç durumda varsa eş ve çocuklarınız ile anne ve babanıza askerlik hizmetiniz sırasında yardım edilmesi mümkündür. Eş ve çocuklarınız ile anne ve babanızın; bu imkândan faydalanabilmesi için, ikamet ettiği il veya ilçedeki Aile ve Sosyal Politikalar il/ilçe müdürlükleri ile valilik, kaymakamlık veya belediye başkanlıklarına müracaatları gerekmektedir. Eş ve çocuklarınızın bu haklardan yararlanabilmesi için resmi nikâh şartı bulunmaktadır.