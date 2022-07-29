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Asal sevk başvurusu nedir, başvurusu nasıl yapılır, nereden yapılır? Asal sevk tarihi sorgulama ekranı 2022

Askerlik yerlerinin açıklanmasıyla yurt genelinde binlerce asker adayı, Asal sevk başvurusu nedir sorusuna yanıt arıyor. Asker adayları tarafından Asal sevk sorgulama sayfası ve araştırmaları hız kazandı. Peki, Asal sevk nedir, başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte Asal sevk tarihi sorgulama ekranı 2022...

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  • Asal sevk başvurusu nedir, başvurusu nasıl yapılır, nereden yapılır? Asal sevk tarihi sorgulama ekranı 2022

    Askerlik çağına gelen her Türk genci, vatani görevini yapmak için askerlik şubelerine başvuru yapar. Asker adayları, askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin başlangıcını belirtiyor. Peki, Asal sevk nedir, başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte, Asal sevk tarihi sorgulama ekranı 2022...

     
  • Asal sevk başvurusu nedir, başvurusu nasıl yapılır, nereden yapılır? Asal sevk tarihi sorgulama ekranı 2022

    ASAL SEVK BAŞVURUSU NEDİR?

    Asal sevk başvurusu sayfasından asker adayları gideceği birlikleri kolayca öğrenerek, sevk için gerekli evraklarını çıktı alabiliyor. Bunun için E-Devlet üzerinden;

    *Hizmet Seçim
    *Er Sınıflandırma Sonucu
    *Sevk Bilgilendirmesi
    *Sevk Kişisel Bilgiler
    *Sevk Başvuru Bilgilendirme
    *Sevk Belgesi

    adımları izleniyor.
  • Asal sevk başvurusu nedir, başvurusu nasıl yapılır, nereden yapılır? Asal sevk tarihi sorgulama ekranı 2022

    ASAL SEVK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    a. Gideceğiniz eğitim merkezi ve sınıfınız; yoklama sırasında tespit edilen eğitim durumu, sağlık, meslek vb. nitelikleriniz ve kuvvetlerin ihtiyacı esas alınarak bilgisayar ortamında şifreli/kodlu kayıtlarla ve 7 kişilik heyet huzurunda tespit edilmiştir. Bu konuda yapılan veya
    yapılacak olan söylentilere inanmayınız.

    b. Eğitim birliğinize Kabul ve Toplanma Merkezi vasıtasıyla gidecekseniz askerlik şubesi başkanlığınca verilen talimata göre hareket ediniz.

    c. Kutsal vatan hizmetini yapmak üzere, sevk işlemlerinizin yapılmasını müteakip, yol ücreti ile yiyecek bedeli adınıza PTT’ye yatırılacaktır. Pttkart’ınızı aktif hale getirmenizi müteakip Pttmatik'ten veya nüfus cüzdanınızla birlikte PTT işyerlerinden adınıza yatırılan paranızı alabilirsiniz.

    ç. Sevk tarihinden itibaren hukuken asker kişi olduğunuzu unutmayınız. Resmi makamlarca veya ailelerce düzenlenen uğurlama törenleri dışındaki Siyasi parti, dernek, sendika, vakıf, vb. kuruluş ve oluşumların toplantılarına katılmanızın suç teşkil edebileceğini biliniz.

    d. Eğitim merkezine katılmak için yola çıkarken; sevk evrakınızı yanınıza alınız. Ayrıca nüfus cüzdanı, varsa sürücü belgenizi ve mesleki yeterlilik belgenizi beraberinizde götürmeyi unutmayınız.

     

    e. Sevk belgesini memlekette unuttuğunuz veya kaybettiğiniz taktirde bulunduğunuz yerdeki en yakın askerlik şubesine müracaat ederek sevk belgenizi yeniden almanız gerekmektedir.

    f. Muhtaç durumda varsa eş ve çocuklarınız ile anne ve babanıza askerlik hizmetiniz sırasında yardım edilmesi mümkündür. Eş ve çocuklarınız ile anne ve babanızın; bu imkândan faydalanabilmesi için, ikamet ettiği il veya ilçedeki Aile ve Sosyal Politikalar il/ilçe müdürlükleri ile valilik, kaymakamlık veya belediye başkanlıklarına müracaatları gerekmektedir. Eş ve çocuklarınızın bu haklardan yararlanabilmesi için resmi nikâh şartı bulunmaktadır. 
  • Asal sevk başvurusu nedir, başvurusu nasıl yapılır, nereden yapılır? Asal sevk tarihi sorgulama ekranı 2022

    ASAL SEVK NEREDEN YAPILIR?

    Asal sevk belgesi, e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden doğrudan alınabilir. Askerlik şubelerinden sevk belgenizi almak için T.C. kimlik kartı ile müracaat etmelisiniz.

    SEVK BAŞLANGIÇ TARİHİ ÖĞRENME

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