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Endonezya’nın başkenti Cakarta’da düzenlenen Güneydoğu Asya Birliği üyesi ülkelerinin katıldığı zirvede Myanmar’da şiddetin durdurulması için çağrı yapıldı. 1 Şubat’ta darbeyle iktidara gelen Min Aung Hlaing'in toplantıya katılımının eleştirilerin hedefi olduğu toplantıda ana başlıklar şiddetin durdurulması ve yapıcı diyalog üzerineydi. Myanmar'daki siyasi tutuklara ilişkin adımlar ve somut eylem planı henüz açıklanmadı.

SATIR BAŞLIKLARI

Myanmar'daki askerî rejimin şiddeti durdurmayı kabul ettiğini Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin duyurarak, ‘‘Bunu çok cesaret verici bir gelişme'' olduğunu ifade etti. ASEAN toplantısında Myanmar’daki krizin yeterince ele alınmadığı ve ülkedeki tutuklu liderlerden bahsedilmediğine yönelik eleştirilere katılmayan Yasin, Myanmar'da artık bir temsilcinin olacağını bildirdi. Yasin, Güneydoğu Asya Birliği üyesi ülkelerinin güvenliğini tehdit altına alacak durumlar için uluslararası ölçekte kararlı eylemler atılacağının altını çizdi.

ZİRVEYE TEPKİLER

Guardian’dan Rebecca Ratcliffe'in haberine göre, askerî rejim kontrolündeki Myanmar’daki Myawaddy TV’de, Hlaing’in Güneydoğu Asya Birliği üyesi ülkeleriyle gelecekte ülkedeki siyasi değişim için yakın iş birliği yapacağı belirtildi.

Sivil toplum kuruluşlarınca, Min Aung Hlaing'in toplantıya katılmasının tepki çekmesinin ardından, eleştiriler toplantının bir tür ‘‘şiddete son verme taahhüdünün onurlandırılması’ ’ olduğu üzerine yapıldı.