Çalışanların merakla beklediği asgari ücret destek tutarı belli oldu. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen asgari ücret destek tutarı Resmi Gazete'de yayımlandı. Böyelilikle çalışanların sıklıkla sorduğu; 2018 asgari ücret destek tutarı ne kadar oldu? sorusu da cevabını bulmuş oldu.

ASGARİ ÜCRET DESTEK TUTARI NE KADAR OLDU?

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararına göre 2018 yılında özel sektörde istihdam sağlayanlara verilecek olan asgari ücret destek tutarı belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararına göre destek tutarının esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarı 120 lira oldu. Yine karara göre, desteğe esas günlük tutar ise 3,33 TL olarak tespit edildi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici maddesinin fıkrası kapsamında prime esas kazanç tutarı özel sektör işverenlerine ait iş yerlerinde 180 lira olarak uygulanacağı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile duyurulmuş oldu. Yapılacak olan asgari ücret destek tutarı ise 2018 Ocak ile Eylül dönemlerini kapsayacak.

2018 YILI ASGARİ ÜCRET

Geçtiğimiz yılın son günlerinde asgari ücret zammının belirlenmesi için toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk üç toplantıda anlaşamayınca karar dördüncü toplantıya kaldı. 29 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen 4. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sonrasında 2018 yılında uygulanacak olan asgari ücret miktarını o gün ki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıkladı.

Sarıeroğlu, asgari ücretin net bin 603 TL (1603 TL) olarak belirlendiğini duyurdu. Aynı zamanda Sarıeroğlu, yaptığı açıklamada "Asgari ücreti belirleme çalışmaları 1 ay boyunca sürdü. Uzun süren müzakere süreci ardından nihayete erdirdik. Komisyonun çoğunluğuyla karar verdik. Bu yüzden müzakereler uzun sürdü. 1 Ocak 2018 itibariyle asgari ücret 2018'de brüt olarak 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olacak. Artış yüzde 14,2 olacak. 2016'dan itibaren başlattığımız asgari ücret desteği 2018'de de sürecek." dedi.

Asgari Ücret 2018 Yasal Kesintileri

(01.01.2018 - 31.12.2018) Brüt Ücret 2.029,50 TL Sigorta Primi İşçi Payı 284,13 TL İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 20,30 TL Gelir Vergisi Matrahı 1.725,08 TL Gelir Vergisi 258,76 TL Damga Vergisi 15,40 TL Kesintiler Toplamı 578,59 TL Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 152,21 TL NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 1.603,12 TL