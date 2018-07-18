Asgari ücret destek tutarı bakanlar kurulu tarafından belirlendi. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre belirlenen asgari ücret destek tutarı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Asgari ücret destek tutarının belli olmasının ardından asgari ücretli çalışanlar, 2018 asgari ücret destek tutarı ne kadar? sorusunun cevabını aramaya başladı. Peki; 2018 asgari ücret destek tutarı ne kadar? İşte cevabı...

2018 ASGARİ ÜCRET DESTEK TUTARI NE KADAR OLDU?

2018 asgari ücret destek tutarı Bakanlar Kurulu'nca Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre belirlendi. Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar göre 2018 yılı asgari destek tutarları şöyle…

Esas günlük kazanç tutarı: 120 TL

Esas günlük destek tutarı: 3,33 TL

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici maddesinin fıkrası kapsamında prime esas kazanç tutarı özel sektör işverenlerine ait iş yerlerinde 180 lira olarak uygulanacağı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile duyurulmuş oldu. Yapılacak olan asgari ücret destek tutarı ise 2018 Ocak ile Eylül dönemlerini kapsayacak.

ASGARİ ÜCRET 2018'TE NE KADAR OLDU?

2018 asgari ücret oranı Aralık ayının son haftası belli oldu. Yeni yılla beraber asgari ücret yüzde 14.2 artış ile net olarak 1.603 TL brüt olarak 2.029 TL oldu. Asgari ücretin bir günlük olarak belirlenmesi gerekir.

AGİ dahil asgari ücret ödemeleri şöyle:

Bekar, çocuksuz - 1603

Evli, eşi çalışmayan - 1633,5

Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu - 1656,4

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu - 1679,2

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu - 1709,6

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