Her yılın başında asgari ücret her yıl başında Asgari Ücret Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olan ya da olmayan her türlü işçinin çalıştığı çeşitli işkollarını kapsar. İşverenlerin, komisyonun belirlediği asgari ücretin çalışanlarına ödenmesi zorunludur. Çalışanların maaşlarını hesaplarken AGİ yani Asgari Geçim İndirimini de dikkate almaları gerekir. İşte AGİ dahil asgari ücret hesaplama yöntemi...

AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET HESAPLAMA - 2018

Asgari ücrette elinize geçecek maaş net maaşınızdır yani 1603 TL... Aile durumunuza göre de AGİ ödemesi alırsınız. Evli olup olmamanız ve evli iseniz çocuk sayınız AGİ'nizi etkiler. Dolayısı ile alacağınız maaş da değişir. Kısaca AGİ dahil asgari ücret ödemeleri aşağıdaki gibidir;

"Bekar, çocuksuz - 1603

Evli, eşi çalışmayan - 1633,5

Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu - 1656,4

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu - 1679,2

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu - 1709,6"

ASGARİ ÜCRET 2018'TE NE KADAR OLDU?

2018 asgari ücret oranı Aralık ayının son haftası belli oldu. Yeni yılla beraber asgari ücret yüzde 14.2 artış ile net olarak 1.603 TL brüt olarak 2.029 TL oldu.Asgari ücretin bir günlük olarak belirlenmesi gerekir. Konu ile ilgili Asgari Ücret Yönetmeliği 4. maddeside asgari ücretin, “ bir günlük ücret olarak saptanması asıldır. Aylık, haftalık, saat başına, parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen durumlarda, gerekli ayarlamalar buna göre yapılır.” denilmektedir.