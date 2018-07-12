AGİ dahil asgari ücret hesaplaması nasıl yapılır? sorusu, hemen her dönem olduğu gibi günümüzde de özel teşebbüslerde çalışanların gündeminde yer alıyor. Hesapla yapılırken özel teşebbüslerde çalışanların AGİ yani asgari geçim indirimini hesaplamaya dahil etmeleri gerekiyor. Peki; AGİ dahil asgari ücret hesaplama nasıl yaplır? 2018 asgari ücret ne kadar? İşte cevabı...

ASGARİ ÜCRET 2018

Asgari ücret; her yılın başında, asgari ücret komisyonu tarafından belirlenir. Ve belirlenen asgari ücret miktarının özel teşebbüslerde çalışanlara verilmesi zorunludur. Asgari ücret tespit komisyonu 29 Aralık 2017 günü asgari ücreti brüt 2 bin 29 TL. Net bin 603 TL olarak belirledi.

AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET HESAPLAMA

Asgari ücret net tutarı yani 1603 TL maaş zamanı alınan paradır. Aile durumunuza göre de AGİ ödemesi alırsınız. Evli olup olmamanız ve evli iseniz çocuk sayınız AGİ'nizi etkiler. Dolayısı ile alacağınız maaş da değişir. Kısaca AGİ dahil asgari ücret ödemeleri aşağıdaki gibidir;

Bekar, çocuksuz - 1603

Evli, eşi çalışmayan - 1633,5

Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu - 1656,4

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu - 1679,2

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu - 1709,6