Asgari ücret senaryoları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sosyal Güvenlik İşçi Asgari ücret senaryoları
ABONE OL

Asgari ücret ne olacak?

Milyonlarca çalışanın yanı sıra işveren ve esnafın gözü yeni asgari ücrette. TÜRK – İŞ Başkanı Ergün Atalay masada pazarlığı 7.785 lira üzerinden başlatacaklarını belirtti. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücretin “makul” olmasını isterken, gücü olan işverenleri daha yüksek ücret ödemeye teşvik ettiklerini söyledi. Peki asgari ücret ne olacak? Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

Asgari ücret senaryoları
HABERTURK.COM

Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışanlar, işveren ve esnaf olmak üzere milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiren 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere çalışmalarına başladı. Yeni Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında dün toplanan komisyonda işçi heyetine TÜRK – İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, işveren heyetine de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlık ediyor.

ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI NE?

Asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kesintisine 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren son verildi. Net asgari ücret 8 bin liraya çıkartılırsa brüt asgari ücret 9.412 TL, işverene maliyeti ise 11.059 TL olacak.

Net asgari ücret 8.250 TL olursa brüt ücret 9.706 TL, işverene maliyeti 11.404 TL;

net asgari ücret 8.500 TL olursa brüt ücret 10 bin lira, işverene maliyeti ise 11 bin 750 lira olacak.

Net asgari ücretin 8.750 TL’ye çıkartılması halinde ise brüt asgari ücret 10.294 TL, işverene maliyeti de 12.095 TL’ye yükselecek.

ANKETTEKİ ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ 7.845 TL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, 2023 yılı asgari ücretini belirleme çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği anket sonuçları ilk toplantıda komisyona sunuldu. Ankete katılan işçilerin asgari ücret beklentisi 7.536,30 TL, işverenlerin beklentisi 7.050,40 TL, işçi ve işveren dışındaki çeşitli mesleklerden vatandaşlardan oluşan kamuoyunun beklentisi ise 7.845,50 TL olarak hesaplandı.

Ankete katılan işçilerin yüzde 26.8’ini oluşturan asgari ücretle çalışanların yeni asgari ücret beklentisi ise 7 bin 630 TL oldu.

Katılımcı işçilerin yüzde 15,8’inin geliri 5.500 TL ve altı, yüzde 24.8’inin geliri 5.501-8.000 TL arası, yüzde 17.6’sının geliri 8.001-10.000 TL arası, yüzde 15’inin geliri ise 10 bin liradan fazla olarak bildirildi.

Araştırmada sorulan, “Temmuz ayında yapılan asgari ücret zammı sizce o zaman için yeterli miydi” sorusuna, katılımcıların yüzde 60’ı yeterli olmadığı, yüzde 30’u yeterli olduğu, yüzde 10’u ise “ne yeterli ne de yetersiz olduğu” cevabını verdi.

“Asgari ücretin artırılacak olması ile birlikte işsizlik oranı da artar mı?” sorusuna katılımcıların yüzde 55’i işsizliği artıracağı, yüzde 45’i ise artırmayacağı yanıtını verdi. Aynı soruya cevap veren işverenlerin yüzde 68.8’i işsizliği artıracağını söyledi.

TÜRK – İŞ’İN BAŞLANGIÇ RAKAMI

Komisyon toplantısının öncesinde TÜRK – İŞ Başkanlar Kurulu’nun ardından konuşan Genel Başkan Ergün Atalay, masaya 5.500 lira ile değil, açlık sınırı olan rakamla oturacaklarını söyledi. Atalay, 7 bin 785 lira olan açlık sınırının yanında yüzde 138 olan gıda enflasyonunu da gündeme getirdiklerini belirterek, “Komisyonda pazarlık 7 bin 785 lira açlık sınırından başlayacak. Onun üzerine nereye çıkabiliyorsak” diye konuştu.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücretin taban ücret olduğunu belirterek, “Makul olması gerekir. İmkânı ve gücü olan işverenlerimizi, bunun üzerinde ücretler vermeye teşvik ediyoruz” dedi. Akkol, önceki açıklamalarında da rakam telaffuz etmekten kaçınarak dengeli bir asgari ücret istediklerini belirtti.

HAK – İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, insan onuruna yaraşır bir asgari ücret çağrısında bulunurken, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücretin net 13 bin lira olmasını istedi.

KARAR OY ÇOKLUĞU İLE ALINABİLİYOR

Komisyonun bu yıl çalışmalarını kısa sürede tamamlaması hedefleniyor. İkinci toplantı 14 Aralık’ta yapılacak. Yeni asgari ücretin gelecek hafta sonuna kadar açıklanma ihtimali bulunuyor.

İşçi işveren ve hükümetin 5’er üye ile temsil edildiği komisyonda kararlar oy çokluğu ile alınıyor. Komisyon 2000 yılından bu yılın temmuz ayına kadar olan dönemde 23 asgari ücretten 6’sını oybirliğiyle, 2’sini işçi kesiminin muhalefeti, 17’sini de işçi kesiminin muhalefetiyle belirledi. İşçi kesimi 2000 ve 2009 yıllarında komisyon toplantılarına, 2019 yılında da oylamaya katılmadı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Asgari ücrette ilk toplantı tamamlandı
SOSYAL GÜVENLİK Asgari ücrette ilk toplantı tamamlandı
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret zammı açıklaması! 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?
SOSYAL GÜVENLİK Asgari ücrette pazarlık hangi rakamdan başlayacak?
Asgari ücret artınca çalışanların vergisi azalacak! Asgari ücret ne kadar olacak?
SOSYAL GÜVENLİK Asgari ücret artışı herkese yansıyacak
Asgari ücret zammı görüşmeleri öncesinde... İşte Türkiye’deki asgari ücret gerçeği!
SOSYAL GÜVENLİK Asgari ücret ortalama ücrete dönüşüyor
DİSK'in asgari ücret talebi 13.200 TL
SOSYAL GÜVENLİK DİSK'in asgari ücret talebi 13.200 TL
Memur ve emekli zammı son dakika haberleri: İşte beş aylık enflasyon oranına göre maaş zammı senaryoları! 2023 Memur ve emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
SOSYAL GÜVENLİK Maaş zammı ne olacak?
Prim borcu olan EYT’liler dikkat!
SOSYAL GÜVENLİK Prim borcu olan EYT’liler dikkat!
EYT’lilerin kısmi emeklilik koşulları
SOSYAL GÜVENLİK EYT’li eksik primle nasıl emekli olur?
EYT için kredi çalışmalarına başlandı
SOSYAL GÜVENLİK EYT için kredi çalışmaları başladı
İşyerinde Şiddet ve Tacizle Mücadele Kurulu önerisi
SOSYAL GÜVENLİK İşyerinde şiddete dikkat!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.