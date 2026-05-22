Asgari ücrete temmuz zammı yapılacak mı? Asgari ücret ara zam son dakika gelişmeleri
Asgari ücrette temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin beklentiler gündemdeki yerini koruyor. Ocak 2026'da açıklanan yeni ücret sonrası milyonlarca çalışan ve işveren gözünü olası ara zam kararına çevirdi. Hükümet kanadından gelecek açıklamalar yakından takip edilirken, "Asgari ücrete ek zam olacak mı, temmuzda yeni rakam açıklanacak mı?" soruları da en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. İşte 2026 asgari ücret ara zam beklentisinde son durum…
TEMMUZDA ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?
Asgari ücrete temmuz ayında ek zam yapılmasına yönelik Bakan Işıkhan'dan ya da hükümetten bir açıklama gelmedi. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.
YENİ YILDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
Yeni yılda brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.
Brüt asgari ücrete, 7 bin 184 lira 3 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 660 lira 60 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.