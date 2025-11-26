2026 Ocak ayında asgari ücret yüzde 20, 25, 30 oranında artarsa net ve brüt olarak ne kadar olacak?
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri Aralık ayı itibarıyla başlayacak. Kamuoyunda asgari ücret zammı tartışmaları sürerken, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin yüzde 20 ile 30 arasında artacağı tahmin ediliyor. Peki, asgari ücret öngörüldüğü üzere yüzde 20-30 arasında artarsa net ve brüt olarak ne kadar olacak?
Aralık ayında başlaması planlanan asgari ücret görüşmeleri, milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Kamuoyunda zam oranına ilişkin farklı değerlendirmeler yapılırken, 2026 için asgari ücrette yüzde 20 ile 30 arasında bir artış olabileceği yönünde beklentiler öne çıkıyor. Peki, asgari ücret yüzde 20-30 arasında zamlanırsa ne kadar olacak?
2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Yeni yılda uygulanacak asgari ücret zammının ne olacağına ilişkin çeşitli tahminler bulunuyor.
- Yüzde 20 zamla brüt 31.206,60 TL net 26.525,60 TL
- Yüzde 25 zamla brüt 32.506,88 TL net 27.630,84 TL
- Yüzde 30 zamla brüt 33.807,15 TL net 28.736,07 TL olacağı tahmin ediliyor
YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
2026 ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026 yılına dair asgari ücret görüşmelerinin Aralık ayında başlaması bekleniyor. 2025 asgari ücreti belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta, dördüncü toplantısını ise 24 Aralık'ta gerçekleştirmişti.