Katılımcı işçilerin yüzde 15,8’inin geliri 5.500 TL ve altı, yüzde 24.8’inin geliri 5.501-8.000 TL arası, yüzde 17.6’sının geliri 8.001-10.000 TL arası, yüzde 15’inin geliri ise 10 bin liradan fazla olarak bildirildi.



Araştırmada sorulan, “Temmuz ayında yapılan asgari ücret zammı sizce o zaman için yeterli miydi” sorusuna, katılımcıların yüzde 60’ı yeterli olmadığı, yüzde 30’u yeterli olduğu, yüzde 10’u ise “ne yeterli ne de yetersiz olduğu” cevabını verdi.