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Asgari ücret zammı 2023: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Yeni yıla kısa bir süre kala tüm Türkiye'nin gözü kulağı asgari ücrete çevrilmiş durumda. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin 2. toplantı için geri sayım başladı. İşte, yeni asgari ücret ne kadar olacak ve asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak sorularının cevaplarına dair son bilgiler...

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  • Asgari ücret zammı 2023: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

    Asgari ücrette 2. komisyon toplantısı için beklenen tarih geldi çattı. İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilcinin katıldığı toplantıların neticesinde belirlenen asgari ücrete ilişkin son durumu bir araya getirdik. İşte, 2023 asgari ücret senaryoları...
  • Asgari ücret zammı 2023: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

    ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, 7 Aralık'ta ilk toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 14 Aralık'ta yapacak.
  • Asgari ücret zammı 2023: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

    ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI NE?

    Asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kesintisine 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren son verildi. Net asgari ücret 8 bin liraya çıkartılırsa brüt asgari ücret 9.412 TL, işverene maliyeti ise 11.059 TL olacak.

    Net asgari ücret 8.250 TL olursa brüt ücret 9.706 TL, işverene maliyeti 11.404 TL;
  • Asgari ücret zammı 2023: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

    net asgari ücret 8.500 TL olursa brüt ücret 10 bin lira, işverene maliyeti ise 11 bin 750 lira olacak.

    Net asgari ücretin 8.750 TL’ye çıkartılması halinde ise brüt asgari ücret 10.294 TL, işverene maliyeti de 12.095 TL’ye yükselecek.
  • Asgari ücret zammı 2023: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

    ANKETTEKİ ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ 7.845 TL

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, 2023 yılı asgari ücretini belirleme çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği anket sonuçları ilk toplantıda komisyona sunuldu. Ankete katılan işçilerin asgari ücret beklentisi 7.536,30 TL, işverenlerin beklentisi 7.050,40 TL, işçi ve işveren dışındaki çeşitli mesleklerden vatandaşlardan oluşan kamuoyunun beklentisi ise 7.845,50 TL olarak hesaplandı.

    Ankete katılan işçilerin yüzde 26.8’ini oluşturan asgari ücretle çalışanların yeni asgari ücret beklentisi ise 7 bin 630 TL oldu.
  • Asgari ücret zammı 2023: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

    Katılımcı işçilerin yüzde 15,8’inin geliri 5.500 TL ve altı, yüzde 24.8’inin geliri 5.501-8.000 TL arası, yüzde 17.6’sının geliri 8.001-10.000 TL arası, yüzde 15’inin geliri ise 10 bin liradan fazla olarak bildirildi.

    Araştırmada sorulan, “Temmuz ayında yapılan asgari ücret zammı sizce o zaman için yeterli miydi” sorusuna, katılımcıların yüzde 60’ı yeterli olmadığı, yüzde 30’u yeterli olduğu, yüzde 10’u ise “ne yeterli ne de yetersiz olduğu” cevabını verdi.
  • Asgari ücret zammı 2023: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

    “Asgari ücretin artırılacak olması ile birlikte işsizlik oranı da artar mı?” sorusuna katılımcıların yüzde 55’i işsizliği artıracağı, yüzde 45’i ise artırmayacağı yanıtını verdi. Aynı soruya cevap veren işverenlerin yüzde 68.8’i işsizliği artıracağını söyledi.
  • Asgari ücret zammı 2023: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

    NASIL BELİRLENİYOR?

    Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.
  • Asgari ücret zammı 2023: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

    Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
  • Asgari ücret zammı 2023: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

    ŞU ANDA NET 5 BİN 500 LİRA

    Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

    Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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