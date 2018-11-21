2019 Asgari ücret zam oranı tartışılıyor. Ocak ayı itibariyle asgari ücrete yapılak olan zam oranı ne kadar olacak sorusu çalışanlar tarafından araştırılıyor. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin 2 bin liraya çıkarılmasını talep ettiklerini belirterek, Asgari Ücret Tespit Komisyonun bir an önce toplanması gerektiğini söyledi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-İş Genel Başkanı Atalay'ı makamında kabul etti. Basına kapalı yapılan kabulün ardından Atalay açıklamalarda bulundu.
Malatya'da 17 Eylül'de gerçekleştirilen bir toplantıda asgari ücretin 2 bin lira olması gerektiği yönünde görüş bildirdiklerini kaydeden Atalay, "Bunun muhatabanın büyük bölümü özellikle özel sektör. Bununla ilgili özel sektörde 3-5 firmanın dışında buna uyan olmadı." diye konuştu.
- "Kıdem tazminatını da görüştük"
Türkiye'de 3-4 aydır ekonomide sıkıntılı günler yaşandığını söyleyen Atalay, şöyle devam etti:
"Bunu en çok işsiz ödüyor, emekli ödüyor, asgari ücretli ödüyor. Asgari ücretin bu aralık ayındaki görüşmeden evvel 2 bin lira olmasını teklif etmiştik, şu ana kadar bir ses çıkmadı. Şimdi Sayın Bakanımıza geldik. Sayın Bakanımıza, 'Bunu bir an evvel toplamak gerekiyor" diye ifade ettik. Sayın Bakanımızın da ifadesi şu oldu; 'Hukuken bunu toplama imkanı yok, hukuken toplasak da bu, ocak ayında yürürlüğe girecek.'
Ayrıca KİT'lerle ilgili milletin bir beklentisi var, 85 bin insan 'Ne zaman kadroya geçeceğim' diye beklerken şimdi kıdem tazminatı meselesini gündeme getirdiler. Bunu görüştük. Sayın Bakan, taraflarla konuşmadan bununla ilgili bir çalışma yapmayacağını ifade ediyor.
KİT'lerin bir an evvel kadroya geçmesi gerektiğini bir daha hatırlatmamız gerekiyor, biz yasama değiliz, yargı değiliz, yürütme değiliz. Sayın Bakan, asgari ücretin 2 bin lira olmasıyla ilgili de 'Yine bir çalışma yapayım ama bunu erken toplamanın mümkün olmadığını' söylüyor. Biz bununla ilgili aralık ayını beklemeden toplanmasını istiyoruz çünkü, insanlar bin 600 lira ile geçinmekte zorlanıyor, bu ücreti alan 6 milyona yakın insan var. Asgari ücret bir an evvel 2 bin liraya çekilmeli. Toplama imkanı yasal olarak yoksa da asgari ücretin yeterli olmadığını bildikleri ve bununla ilgili yeterli bir zam yapacaklarını ifade etsinler. Bunları söyledik, hatırlattık."
Bu konuda sendika olarak istenilen bir tarih olup olmadığının sorulması üzerine Atalay, "Hemen, hemen. Çünkü, bunu beklemenin bir anlamı yok. Zaten normalde asgari ücret görüşmeleri aralık ayının başında başlıyor. İmkan varsa bunu bir ay geriye çekelim diye arzu ediyorduk ama hukuken bunun mümkün olmadığı ifade ediliyor. Bir daha uzmanları ve hukukçuları çalışma yapacak ve bir gelişme olursa haber verecek, konuşacağız." şeklinde konuştu.
- "Şu andaki yapıdan memnunuz"
Kıdem tazminatı konusunda gazetelerdeki haberlere ilişkin değerlendirme yapan Atalay, şunları kaydetti:
"Sayın Bakan, 'Taraflarla konuşmadan bununla ilgili hiçbir hazırlığımız yok' diye ifade ediyor. Kıdem tazminatıyla ilgili yıllardır söylediğimiz bir şey var. O da biz bu yapıdan memnunuz, almayanlarla ilgili bir çalışma yapılsın. Buna biz katkı sağlayalım. Fon ile ilgili sendikalar istemiyor, Türkiye İşveren Sendikası istemiyor, TOBB istemiyor. Kimin istediğini anlamakta zorlanıyorum. Her ortamda, 6 ay ya da senede bir kıdem tazminatı ülke gündemine geliyor, kimin yararına olduğunu da bilmiyorum. Bizim yararımıza değil, almayanlarla ilgili bir çalışma yapılırsa katkı sağlarız ama şu andaki bu yapıdan memnunuz."GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.