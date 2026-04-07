Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Temmuz'da asgari ücret artacak mı?
2026 yılı Temmuz ayı yaklaşırken, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı milyonlarca çalışanın gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Yılbaşında net 28 bin 75 TL olarak belirlenen ücretin, artan enflasyon karşısında ne ölçüde korunacağı merak edilirken gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara çevrildi. Geçmiş yıllarda uygulanan ara zam örnekleri, bu yıl için beklentileri daha da güçlendirmiş durumda. Peki, Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Temmuz'da asgari ücret artacak mı? İşte asgari ücret zammında son durum...
Asgari ücret ara zammı gündemin sıcak başlıkları arasında bulunuyor. Yılın başında belirlenen 28.075 TL net asgari ücretin ardından ekonomik gelişmeler ve enflasyon verileri, ara zam beklentisini güçlendirdi. Bu kapsamda, "2026 Temmuz ayında asgari ücrete zam var mı, ne kadar olacak?" soruları öne çıkıyor. İşte asgari ücret zammı hakkında bilgiler...
TEMMUZDA ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI?
Asgari ücrete temmuz ayında ek zam yapılmasına yönelik Bakan Işıkhan'dan yada hükümetten bir açıklama gelmedi. Bazı uzmanlar, Temmuz ayında asgari ücretin ikinci zam yapılma olasılığının bulunduğunu ifade etti. Ancak konuyla ilgili resmi bir bilgi bulunmuyor.
YENİ YILDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
Yeni yılda brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.
Brüt asgari ücrete, 7 bin 184 lira 3 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 660 lira 60 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ARTIRILDI
Yeni asgari ücret rakamıyla devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 1000 liradan 1270 liraya çıkarıldı.