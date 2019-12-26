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Asgari ücrette düğüm bugün çözülüyor

Yeni asgari ücrette sona doğru yaklaşıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü toplantısının bugün saat 14.00'te yapacak. Toplantıda, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamının Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanması bekleniyor. Türk-İş'in 2 bin 578 liranın altını kabul etmediği, TİSK'in rakam belirlenirken dengelerin gözetilmesini istediği asgari ücret denklemi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tarafları memnun edecek bir adımı atarız" açıklamasıyla yeni bir boyut kazanmıştı

Asgari ücret
HABERTURK.COM / Ajanslar

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmalarında sona gelindi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısı bugün  saat 14.00'te yapılacak.

SON TOPLANTI BAKANLIKTA

Toplantılarının ilkini 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında, ikincisini 10 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncüsünü 17 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) yapan komisyon, dördüncü toplantı için yine Bakanlıkta toplanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık edecek.

BAKAN SELÇUK'UN RAKAM AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Toplantıda, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamının Bakan Selçuk tarafından açıklanması bekleniyor.

TÜRK-İŞ EN AZ 2.578 TL TALEP EDİYOR

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl asgari ücret sürecini Hak-İş ve DİSK ile iletişim halinde yürüten Türk-İş, bir kişinin yaşam maliyeti olarak belirlenen 2 bin 578 liranın altındaki bir rakamı konuşmayacağını bildirmişti.

TİSK ise asgari ücret desteğinin 2020'de 200 liraya yükseltilip tüm işletmeleri eşit kapsayacak şekilde devam etmesi, yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası İşveren Payı'nın 2020'de alınmaması gibi taleplerde bulunuyor.  TİSK, rakam telaffuz etmemekle birlikte, Türk-İş'in 2 bin 578 liralık rakamını yüksek buluyor.

Bu süreçte, işçi ve işveren tarafı kadar hükümetin tutumu da ayrı bir merak uyandırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya temaslarının ardından asgari ücretle ilgili "Bakalım, son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız." açıklaması asgari ücret görüşmelerini yeni bir boyuta taşıdı.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 20 LİRA

Halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

 

 

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