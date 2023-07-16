Ashley Judd, depremzedelerle bir araya geldi

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"BURADAKİ ZAYIF VE HASSAS OLANLARI BİZZAT GÖRMEK İSTEDİM"

İlk olarak Hatay'a gittiğini, daha sonra da Kahramanmaraş'a geldiğini belirten Ashley Judd, şunları kaydetti: Bu deprem oldukça yıkıcı etkilere sahipti ve 11 ilde milyonlarca insanı etkiledi. Burada oldukça zayıf ve hassas durumda olan kadın ve kız çocuklarını ben bizzat görmek istedim. Böyle bir zamanda kadınların temel ihtiyaçlarının yanı sıra cinsel sağlık ve üreme sağlığıyla ilgili ihtiyaçlarını görmek istedim. UNFPA bu bağlamda kadınlara destek olan bir fon. O yüzden onların yanında olduğumu, aile planlaması ve istenmeyen gebeliklerin önlenmesi konusunda onlara destek olduğumu ben de şahsen belirtmek istedim.

Ziyaret ettiği depremzede ailelerin hikâyelerinden çok etkilendiğini anlatan Ashley Judd, UNFPA olarak yardıma ihtiyacı olan herkese el uzattıklarını aktardı.