Asi Nehrinde erkek cesedi bulundu
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinden geçen Asi Nehri'nde erkek cesedi bulundu
Giriş: 07.04.2026 - 12:07
OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Demirköprü Mahallesi'nde nehirde ceset olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Sualtı Arama ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan erkek cesedi, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ