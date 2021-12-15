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Haberler Sağlık Aşı randevusu nasıl alınır? e-Devlet ve MHRS aşı randevusu alma
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Aşı randevusu nasıl alınır? e-Devlet ve MHRS aşı randevusu alma ekranı - MHRS giriş

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, omicron varyantı için yapılabilecek en önemli şeyin koronavirüs aşılarını tamamlamak olduğunu söyledi. Güney Afrika ülkelerinde tespit edilen omicron varyantı diğer varyantlara göre daha hızlı bulaşmasıyla dikkat çekiyor. Bakan Koca, Covid-19 hatırlatma dozları için sürenin 3 aya düşürüldüğünü duyurdu. Aşı randevusu nasıl alınır? e-Devlet ve MHRS aşı randevusu alma ekranı

Aşı randevusu nasıl alınır? e-Devlet ve MHRS aşı randevusu alma

Omicron varyantı tedbirlerinde 3. doz aşının öneminin altı çizildi. Vatandaşlar, hatırlatma dozu için aşı randevusu almayı araştırıyor. Covid-19 salgınında toplum bağışıklığının kazanılabilmesi için aşılamanın hızla ilerlemesinin önemi büyük. İşte MHRS ve e-Devlet aşı randevu oluşturma ekranı...

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

E-DEVLET GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

MHRS Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

Corona virüs aşısı randevusu için, sisteme giriş yapıldıktan sonra “Hastane randevusu al” seçeneği üzerinden “Genel Arama” ardından “Covid-19 aşı” seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.

MHRS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AŞI RANDEVU TELEFON NUMARASI

Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.

E-NABIZ AŞI RANDEVU ALMA!

Öncelikli grupta olduğunuzu tespit ettikten sonra “enabiz.gov.tr” adresinde e-devlet ile giriş yapabilirsiniz. Burada yer alan e-devlet ile giriş seçeneğini tıklamanız yeterli olacak.

HAFTA SONU VE MESAİ SAATLERİ DIŞINDA AŞI RANDEVUSU ALINIR MI?

Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabından aşı randevularıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Covid-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da tüm hastanelerden randevu alarak yaptırabilirsiniz. Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için http://enabiz.gov.tr ile http://mhrs.gov.tr adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz." denildi.

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