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İngiltere'den korkutan açıklama! Oxford-AstraZeneca'dan 7 kişi öldü!

İngiltere'de Oxford-AstraZeneca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan 18.1 milyon kişinin 30'unda kan pıhtısı geliştirdiği belirtildi. 7 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi

SON DAKİKA: İngiltere'den korkutan açıklama! Oxford-AstraZeneca'dan 7 kişi öldü!
İngiltere'den korkutan açıklama! Oxford-AstraZeneca'dan 7 kişi öldü!
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AA

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'ndan (MHRA) yapılan açıklamada, Oxford-AstraZeneca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan 18.1

milyon kişinin 30'unda kan pıhtısı geliştirdiği belirtildi. Bu 30 kişiden 7'sinin 24 Mart itibarıyla öldüğü kaydedildi.

"AŞININ FAYDASI RİSKİNDEN DAHA FAZLA"

AA'da yer alan habere göre şu anda kan pıhtıları ile Oxford-AstraZeneca aşısı arasında bir bağlantı olduğunu gösteren hiçbir kanıt bulunmadığı ve aşının faydalarının herhangi bir riskten ağır basmaya devam ettiği belirtildi.

ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Ölümler ve aşı arasında bir bağ olup olmadığı veya vakaların tesadüfü gelişip gelişmediğini belirlemek için araştırmaların devam ettiği açıklandı.

BAZI ÜLKELERDE KULLANIMI ASKIYA ALINMIŞTI

Ülkede, 9 Aralık-21 Mart arasında 15.8 milyon ilk, 2.2 milyon da ikinci doz Oxford-AstraZeneca aşısı uygulandığı bildirildi. Bazı Avrupa ülkeleri, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı gerekçesiyle söz konusu aşının kullanımını askıya almış veya yaşa göre sınırlandırmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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