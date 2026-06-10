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        Haberler Magazin Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız'ın Kopenhag kaçamağı

        Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız'ın Kopenhag kaçamağı

        Oyuncu Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da tatile çıktı. Türkoğlu, tatilden pozlarını 'Kopenhag günlükleri' notuyla takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 11:41 Güncelleme:
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        Aşıklardan Kopenhag kaçamağı

        Bir süredir dolu dizgin aşk yaşayan oyuncu Sıla Türkoğlu ve iş insanı Ata Ayyıldız'dan yeni paylaşımlar geldi.

        Yurtdışı seyahatlerine bir yenisini ekleyen ikili, bu kez Danimarka'nın Kopenhag kentinde tatile çıktı. Türkoğlu, o anları 'Kopenhag günlükleri' notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

        Oyuncu Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında İtalya tatilinde sevgilisi Ata Ayyıldız'dan evlilik teklifi almıştı.

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        #Sıla Türkoğlu
        #Ata Ayyıldız
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