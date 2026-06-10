Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız'ın Kopenhag kaçamağı

Yaşlı kadın 60 bin lirası gasp edilerek öldürülmüş

Konya'nın Ereğli ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki kadının 60 bin lirasının gasp edilerek öldürülmesiyle ilgili katil zanlısı komşu ve yardım ve yataklık ettiği iddia edilen 2 kişi tutuklandı. (İHA)