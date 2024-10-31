Yaralanma riski

Günlük egzersiz yapmak kaslarınızın iyileşme şansı olmayacağı anlamına gelir. Eklem gibi birkaç yeni yerde ağrı hissettiğinizi fark ettiniz mi? Bu, aşırı egzersiz yapmanın ve kaslarınızı aşırı kullanmanın kesin bir işaretidir ve bu da laktik asit birikmesine neden olur.