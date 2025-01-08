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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Aşk Biter mi?'yi 2200 kişi aykta alkışladı

        'Aşk Biter mi?'yi 2200 kişi aykta alkışladı

        Kerem Alışık ve Evrim Alasya'nın rol aldığı Aşk Biter Mi? adlı oyun tiyatroseverlerden yoğun ilgi görüyor. Oyun önceki akşam Zorlu PSM'de 2200 kişi tarafından ayakta alkışlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 00:11 Güncelleme: 08.01.2025 - 00:11
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        'Aşk Biter mi?'yi 2200 kişi aykta alkışladı
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        Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment'in üstlendiği, yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı "Aşk Biter mi?", 2024-2025 tiyatro sezonunun ilk yarısında en çok konuşulan ve her oyunu kapalı gişe sahnelenen yapımı oldu. Özgün konsepti ile de dikkat çeken Aşk Biter mi? yeni yıldan itibaren yoğun ilgi nedeniyle 2200 kişilik Zorlu Turkcell Sahnesi’nde sahnelenmeye başladı. Geçtiğimiz akşam 2025’in ilk oyununda kapalı gişe sahnelerini açan oyunun iki başarılı oyuncusu Kerem Alışık ve Evrim Alasya, 2200 kişi tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

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        Kerem Alışık ve Evrim Alasya'nın tüm karakterleri canlandırdığı oyunda iki oyuncu geçmişleri ile hesaplaşırken "aşk biter mi?" sorusuna yanıt arıyor. Alışık ve Alasya, oyunda sadece kendi karakter hikayelerini yaşamakla kalmıyor, kimi zaman Attilâ İlhan, Orhan Veli, Cemal Süreya, kimi zaman Didem Madak, Maria Missakian , Sıdıka Su gibi hepimizin içine işlemiş, duygularımızın tercümanı olmuş büyük aşkların, büyük şairlerin karakterlerini sahneye taşıyor.

        Etkili hikayesinin yanı sıra Alışık ve Alasya’nın seslendirdiği şiir ve şarkılar eşliğinde aşkı anlatan oyun izleyenleri kendi aşklarıyla baş başa bırakıyor… Serhat Yiğit'in yazdığı oyun, izleyenleri kendi aşklarıyla baş başa bırakıyor. Oyunun biletlerine Biletix, Passo, Biletinial, Bubilet ve tiyatrolar.com'dan ulaşılabiliyor.

        Aşk Biter mi Ocak-Şubat 2025 Programı

        11 Ocak 2025 /Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon, İstanbul

        25 Ocak 2025/ Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi, İstanbul

        14 Şubat 2025 / Zorlu PSM - Turkcell Platinum Sahnesi, İstanbul

        15 Şubat 2025 / Zorlu PSM - Turkcell Platinum Sahnesi

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        #Zorlu PSM
        #kerem alışık
        #Evrim Alasya
        #Aşk Biter mi
        #tiyatro
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