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        Haberler Magazin Gülsen Tuncer'in cenaze töreni belli oldu

        Gülsen Tuncer'in cenaze töreni belli oldu

        'Aşk-ı Memnu' dizisindeki 'Arsen Hanım' karakteriyle geniş çevrelerce tanınan Gülsen Tuncer'den acı haber geldi. Usta oyuncu, 81 yaşında hayatını kaybetti. Tuncer'in cenaze töreniyle ilgili açıklama yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 13:45 Güncelleme:
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        Bir süredir beyin tümörüyle mücadele eden oyuncu, seslendirme sanatçısı ve akademisyen Gülsen Tuncer 81 yaşında vefat etti. Tuncer'in vefatını Film-San Vakfı duyurdu.

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        Vakfın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: 2009-2011 yıllarında Film-San Vakfımızın başkan yardımcılığı görevini üstlenen Türk tiyatrosu, sineması ve dizi oyuncusu Gülsen Tuncer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

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        CENAZE TÖRENİ PAZAR GÜNÜ

        Sanatçının cenaze programı belli oldu. Gülsen Tuncer, 20 Eylül 2026 Pazar günü Şişli Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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        Tuncer'in vefatının ardından meslektaşları taziye mesajları yayımladı.

        Nebahat Çehre: Çok üzgünüm… Yıllar geçtikçe aynı yolu paylaştığımız insanlara veda etmek daha da zor geliyor. Sevgili Gülsen, birlikte geçirdiğimiz güzel günleri ve anılarımızı hep sevgiyle hatırlayacağım. Huzur içinde uyu.

        Selçuk Yöntem: Çok üzgünüm… Gülsen Tuncer, geride bıraktığı güzel anılarla hep sevgiyle hatırlanacak. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Işıklar içinde uyusun…

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        Kerem Alışık: Ahh Gülsen ablacığım ahh... Sanatın bütün yollarında durmaksızın koştun; sessiz, çabalı ve başarılı... O sıcak, temiz ve insan kalbin ile her eksiğe, her boşluğa yetişmeye çalıştın. Şimdi gökyüzüne, çok sevdiğin arkadaşlarının yanına gittin. İçimizde derin bir acı bıraktın, kalbimiz acıyor. Nur içinde yat Gülsen Tuncer, mekânın cennet olsun.

        Erdal Özyağcılar: Gülsencim... Konservatuar arkadaşım. Dost, iyi yürekli, iyi insan, dürüst insan. Önce insandan yana duruşunla sonra tiyatroya gönülden bağlılığınla hepimize örnek oldun. Sen hakkını helal et. Biz ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Kalanlara sabır versin.

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        Nilgün Belgün: Ah Gülsen Tuncer'i kaybetmişiz, çok üzüldüm... Birlikte aynı sahneyi paylaştık yıllarca... Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda oynadığımız 'Oğlum Çiçek Açtı' oyununda ne çok eğlenirdik seninle, sahne arkasında ne neşeli günlerimiz olmuştu. Donanımlı, aktivist bir oyuncuydun. Nurlar içinde yat, yakınlarına sabır diliyorum, Gülsen Tuncer.

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        #Gülsen Tuncer
        #aşkı memnu
        #Cenaze
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