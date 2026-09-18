Kerem Alışık: Ahh Gülsen ablacığım ahh... Sanatın bütün yollarında durmaksızın koştun; sessiz, çabalı ve başarılı... O sıcak, temiz ve insan kalbin ile her eksiğe, her boşluğa yetişmeye çalıştın. Şimdi gökyüzüne, çok sevdiğin arkadaşlarının yanına gittin. İçimizde derin bir acı bıraktın, kalbimiz acıyor. Nur içinde yat Gülsen Tuncer, mekânın cennet olsun.



Erdal Özyağcılar: Gülsencim... Konservatuar arkadaşım. Dost, iyi yürekli, iyi insan, dürüst insan. Önce insandan yana duruşunla sonra tiyatroya gönülden bağlılığınla hepimize örnek oldun. Sen hakkını helal et. Biz ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Kalanlara sabır versin.