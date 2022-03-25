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Aşk Mantık İntikam hayranlarını üzecek haber! Aşk Mantık İntikam dizisi bitiyor mu, final mi yapacak?

Burcu Biricik ve İlhan Şen'in başrolünü paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisi final yapacağı iddialarıyla gündeme geldi. Dizi severler, FOX TV ekranlarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisi bitiyor mu, final mi yapacak? sorularına yanıt aradı. İşte, yaz aylarından bugüne kadar süren Aşk Mantık İntikam dizisi hakkında merak edilenler...

  • 01
    Aşk Mantık İntikam hayranlarını üzecek haber! Aşk Mantık İntikam dizisi bitiyor mu, final mi yapacak? İşte, final tarihi...

    FOX TV ekranlarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisi daha önce de final iddialarıyla gündeme gelmişti. Burcu Biricik ve İlhan Şen'i aynı projede birleştiren Aşk Mantık İntikam dizisi final tarihinde değişiklik yapıldı. Diziyi severek takip edenler Aşk Mantık İntikam dizisi bitiyor mu, final mi yapacak? sorularına yanıt aradı.
  • 02
    Aşk Mantık İntikam hayranlarını üzecek haber! Aşk Mantık İntikam dizisi bitiyor mu, final mi yapacak? İşte, final tarihi...

    AŞK MANTIK İNTİKAM BİTİYOR MU, FİNAL Mİ YAPACAK?

    Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük'ün başrolünü paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisinin final yapacağı yönündeki iddialar doğru çıktı. FOX TV ekranlarında yayınlanan dizi final kararı aldı.
  • 03
    Aşk Mantık İntikam hayranlarını üzecek haber! Aşk Mantık İntikam dizisi bitiyor mu, final mi yapacak? İşte, final tarihi...

    AŞK MANTIK İNTİKAM FİNAL TARİHİ NE ZAMAN?

    Aşk Mantık İntikam dizisinin final tarihinde değişiklik yapıldı, dizi 39.bölümde değil 42.bölümde final yapacak. Dizinin 22 Nisan 2022 tarihinde bitmesi bekleniyor.
  • 04
    Aşk Mantık İntikam hayranlarını üzecek haber! Aşk Mantık İntikam dizisi bitiyor mu, final mi yapacak? İşte, final tarihi...

    AŞK MANTIK İNTİKAM 37.SON BÖLÜM ÖZETİ

    Ozan ve Esra, Efe’nin ayak oyunlarıyla şirketten uzaklaştırılmışlardır. Ozan şirketini geri kazanabilmek için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlıdır. Esra’nın, Efe ile aynı binada oturmasını istemeyen Ozan ilk iş olarak Esra’nın eve dönmesini sağlar. Ozan ve Esra bundan sonra Hilmi’ye ulaşıp tüm gerçekleri anlatmanın yollarını aramaya başlar ama Hilmi’nin kararı nettir, onlarla görüşmeyecektir.
  • 05
    Aşk Mantık İntikam hayranlarını üzecek haber! Aşk Mantık İntikam dizisi bitiyor mu, final mi yapacak? İşte, final tarihi...

    Bunu anlayan Esra ve Ozan, Hilmi’nin şehir dışındaki evini bulup karşısına çıkmaya karar verir. Fakat önlerinde bir engel vardır. Efe Ozan’ın kendisine daha önce de saldırdığını söyleyerek ondan şikayetçi olmuştur.

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