Ağustos ayı celp dönemi yaklaşıyor. 98/3 tertipliler askere gitmeye hazırlanıyor. Celp dönemi yaklaştıkça asker adaylarının iş ile ilgili soruları da artıyor. Özellikle kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı ile ilgili soruların cevabı asker adayları tarafından aratılıyor. Peki; askere gidenler işsizlik maaşı alabilir mi? İşte cevabı...

ASKERE GİDENLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ?

İşsizlik maaşı alınabilmesi için 3 yıl içerisinde en az 600 iş günü çalışmış olmak şartı aranıyor. Bu şartı sağlayan asker adayları askerlik nedeniyle işten çıkar askere giderlerse ve döndüklerinde işe girmezlerse işsizlik maaşı alabiliyorlar. Yine askerlik nedeniyle işten çıkmış askerler başvurmaları halinde askere gidene kadar işsizlik maaşı alabiliyorlar. Ancak askerlik yaptıkları sürede askerler işsizlik maaşı alamıyorlar.



ASKERLİK TAZMİNATI NASIL ALINIR?

Askerlik tazminatının alınması için gerekli şartların 1475 sayılı kanunun 14. maddesinde düzenlendiğini belirtmiştik. İlgili kanuna göre Askerlik Şubesinden sevk belgesini alan çalışan bu belgeyle sözleşmenin feshini talep eden dilekçeyi çalıştığı kuruma verir. Dilekçe hemen işleme konur ve sözleşme feshedilir. Sözleşmenin feshedilmesinin ardından işveren çalışanına kıdem tazminatını vermekle yükümlüdür. Ancak çalışan, sözleşmenin feshinin ardından başka bir kuruluşta işe başlarsa kıdem tazminatı (askerlik tazminatı) hakkını kaybeder.

BEDELLİ ASKERLİK YAPANLAR ASKERLİK TAZMİNATI ALIR MI?

Bedelli askerlik ile askerlik görevini yerine getirenler için ise kıdem tazminatı söz konusu değildir. Çünkü bedelli askerlikte çalışmayı engelleyecek bir durum ortaya çıkmamakta, belirlenen bedeli ödeyen asker adayları tıpkı askerliklerini yapmış gibi terhis kâğıdını alabilmektedir.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı çalışanları işten çıkarılmaları veya askere gitmeleri durumunda çalıştıkları kurumdan aldıkları tazminattır. Kıdem tazminatı çalışılan her yılın karşılığı olarak çalışanın 30 günlük bürüt maaşıdır. Askere gidenler sevk kağıtlarını aldıktan sonra sözleşmelerini feshederlerse kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar.

KIDEM TAZMİNATI – ASKERLİK TAZMİNATI HESAPLAMA

Kıdem tazminatının ne olduğunu yukarıda ifade etmiştik. Askere giderken alınan kıdem tazminatı ise halk arasında askerlik tazminatı olarak adlandırılıyor. Yani, askerlik ve kıdem tazminatı aynı şekilde hesaplanıyor.

Kıdem tazminatını hesaplamak isteyen çalışanlar, aldıkları son bürüt maaşla, çalıştıkları yılı çarparak tazminatlarını hesaplarlar. Örnek verecek olursak 3 yıldır çalıştığı iş yerinden askere gitmek için ayrılan ve son bürüt maaşı 3 bin lira olan bir çalışan 9 bin lira kıdem tazminatı alır. Yemek ve ulaştırma gibi ücretler de bürüt maaş içerisinde yer alır.

2018 KIDEM TAZMİNATI – ASKERLİK TAZMİNATI NE KADAR?

Askerlik tazminatının nasıl hesaplanacağından bahsetmiştik. Ancak tazminatta belirli bir sınırlama var. 2018 yılı için tavan aylık 5.001,76 lira olarak belirlendi. Yani son bürüt maaşınız bu tavan tutarın üzerinde olursa hesaplama tavan tutar üzerinden yapılır. Yani bürüt maaşınız 6 bin de olsa kıdem tazminatınız 5.001,76 lira üzerinden hesaplanır.