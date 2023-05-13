Askerler oy kullanabilir mi?

ASKERLER OY KULLANABİLİR Mİ?

YSK, web sitesinde seçim sürecine dair merak edilen soruları yanıtladı. Bunlardan biri de askerlerin oy kullanıp kullanamayacağı sorusuydu. YSK açıklamasına göre:

Silahaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları, izinli bulunsalar dahi her ne sebeple olursa olsun oy kullanamaz.