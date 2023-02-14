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Askerlik terhisleri ertelendi mi? Bakan Akar'dan açıklama: Askerlik celp tarihleri değişti mi?

Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremler nedeniyle birçok yeni karar alınmaya devam ediliyor. Söz konusu duruma dair son olarak askerlikle ilgili bazı yeni kararlar açıklandı. İşte, askerlik terhisleri ertelendi mi ve celp tarihleri değişti mi sorularının cevapları...

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  • Askerlik terhisleri ertelendi mi? Bakan Akar'dan açıklama: Askerlik celp tarihleri değişti mi?

    Ocak ve Haziran dışındaki tüm aylarda gerçekleştirilen celpler ile ilgili flaş bir son dakika açıklaması geldi. Resmi duyurunun ardından celp tarihlerinin yanı sıra terhis tarihleri de gündem oldu. İşte, ayrıntılar...
  • Askerlik terhisleri ertelendi mi? Bakan Akar'dan açıklama: Askerlik celp tarihleri değişti mi?

    TERHİSLER ERTELENDİ Mİ? BAKAN AKAR AÇIKLADI

    "Terhislerin erkene alınacağına" yönelik özellikle sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin ise Akar, "Terhislerle ilgili herhangi bir erteleme veya erken terhis yoktur. Mehmetçiğimizin terhisleri planlanan zamanda yapılacaktır." diye konuştu.
  • Askerlik terhisleri ertelendi mi? Bakan Akar'dan açıklama: Askerlik celp tarihleri değişti mi?

    ASKERLİK CELP TARİHLERİ NE ZAMAN 2023?

    MSB'den yapılan açıklamada, "Olağanüstü hal ilan edilen illerin nüfusuna kayıtlı veya bu illerde ikamet eden 02.03.2023 ve 06.04.2023 tarihlerinde sevke tabi er statüsündeki yükümlülerin askere sevkleri 04.05.2023 tarihine ertelenmiştir. Bu yükümlülerden önceki planlandığı sevk tarihlerinde silahaltına alınmak isteyenlerin sevkleri yapılacaktır" ifadelerini kullandı.
  • Askerlik terhisleri ertelendi mi? Bakan Akar'dan açıklama: Askerlik celp tarihleri değişti mi?

    BEDELLİ ASKERLİK CELPLERİ NE ZAMANA ERTELENDİ?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada “ Deprem bölgesinde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan celpleri mayısa ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.
  • Askerlik terhisleri ertelendi mi? Bakan Akar'dan açıklama: Askerlik celp tarihleri değişti mi?

    MSB 2023 CELP TARİHLERİ

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından daha önce açıklanan celp tarihleri şu şekildeydi;

    Mart ve Nisan ayındaki celpler ertelendi.

    02 Şubat 2023

    02 Mart 2023

    06 Nisan 2023

    04 Mayıs 2023

    31 Mayıs 2023
  • Askerlik terhisleri ertelendi mi? Bakan Akar'dan açıklama: Askerlik celp tarihleri değişti mi?

    06 Temmuz 2023

    10 Ağustos 2023

    07 Eylül 2023

    05 Ekim 2023

    09 Kasım 2023

    07 Aralık 2023
  • Askerlik terhisleri ertelendi mi? Bakan Akar'dan açıklama: Askerlik celp tarihleri değişti mi?

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