ASKİ 17 Nisan barajlarda güncel durum: Ankara barajlarında ne kadar su kaldı?
Havaların yavaş yavaş ısınması ve yazın yaklaşmasıyla birlikte başkentte yaşayan vatandaşların merak ettiği konuların başında Ankara barajlarındaki su miktarı geliyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda barajların doluluk oranları netlik kazandı. Peki, 17 Nisan 2026 itibarıyla Ankara barajlarının doluluk oranı yüzde kaç? İşte tüm detaylar...
Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte Ankara’da baraj doluluk oranları son günlerde yeniden gündeme geldi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanan güncel verilere göre, kentin su ihtiyacını karşılayan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek ve Türkşerefli barajlarının doluluk oranları netlik kazandı. Peki, 17 Nisan 2026 itibarıyla Ankara barajlarının doluluk oranı yüzde kaç? İşte tüm detaylar...
ASKİ 17 NİSAN 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 17 Nisan 2026 verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı yüzde 39,65 seviyesinde yer aldı.
ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM
Akyar Barajı: Yüzde 73,54
Çamlıdere Barajı: Yüzde 33,75
Çubuk 2 Barajı: Yüzde 66,69
Eğrekkaya Barajı: Yüzde 73,55
Kargalı Barajı: Yüzde 100
Kavşakkaya Barajı: Yüzde 57,43
Kesikköprü Barajı: Yüzde 100
Kurtboğazı Barajı: Yüzde 33,35
Peçenek Barajı: Yüzde 26,44
Türkşerefli Barajı: Yüzde 6,35
Uludere Barajı: Yüzde 45,00