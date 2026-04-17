        ASKİ 17 Nisan barajlarda güncel durum: Ankara barajlarında ne kadar su kaldı?

        Havaların yavaş yavaş ısınması ve yazın yaklaşmasıyla birlikte başkentte yaşayan vatandaşların merak ettiği konuların başında Ankara barajlarındaki su miktarı geliyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda barajların doluluk oranları netlik kazandı. Peki, 17 Nisan 2026 itibarıyla Ankara barajlarının doluluk oranı yüzde kaç? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 17 Nisan 2026 - 09:32 Güncelleme:
        Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte Ankara’da baraj doluluk oranları son günlerde yeniden gündeme geldi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanan güncel verilere göre, kentin su ihtiyacını karşılayan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek ve Türkşerefli barajlarının doluluk oranları netlik kazandı. Peki, 17 Nisan 2026 itibarıyla Ankara barajlarının doluluk oranı yüzde kaç? İşte tüm detaylar...

        ASKİ 17 NİSAN 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 17 Nisan 2026 verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı yüzde 39,65 seviyesinde yer aldı.

        ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM

        Akyar Barajı: Yüzde 73,54

        Çamlıdere Barajı: Yüzde 33,75

        Çubuk 2 Barajı: Yüzde 66,69

        Eğrekkaya Barajı: Yüzde 73,55

        Kargalı Barajı: Yüzde 100

        Kavşakkaya Barajı: Yüzde 57,43

        Kesikköprü Barajı: Yüzde 100

        Kurtboğazı Barajı: Yüzde 33,35

        Peçenek Barajı: Yüzde 26,44

        Türkşerefli Barajı: Yüzde 6,35

        Uludere Barajı: Yüzde 45,00

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gülistan Doku soruşturmasında şüpheliler adliyede!

        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        İsa Aras Mersinli’nin otopsi raporu yayınlandı
        İsa Aras Mersinli’nin otopsi raporu yayınlandı
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı etkili olacak
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı etkili olacak
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
        Lübnan'da 10 günlük ateşkes!
        Lübnan'da 10 günlük ateşkes!
        "Ortadoğu'da büyüme savaş nedeniyle gerileyecek"
        "Ortadoğu'da büyüme savaş nedeniyle gerileyecek"
        Zengin cesareti
        Zengin cesareti
        Çatışmaları ortak
        Çatışmaları ortak
        Gözyaşlarını tutamadı
        Gözyaşlarını tutamadı
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        "Ronaldo bile başaramamıştı"
        "Ronaldo bile başaramamıştı"
        Uçakta doğan bebek hangi ülkenin vatandaşı olur?
        Uçakta doğan bebek hangi ülkenin vatandaşı olur?
        En etkili 100 kişi seçildi
        En etkili 100 kişi seçildi
        Arda Turan'lı Shakhtar yarı finalde!
        Arda Turan'lı Shakhtar yarı finalde!
        Diyarbakır'da kaydedildi! Kısa sürede yakalandı!
        Diyarbakır'da kaydedildi! Kısa sürede yakalandı!
        MHP Teşkilatı feshedildi
        MHP Teşkilatı feshedildi
        "Fatih Terim'i F.Bahçe'ye almak istedim"
        "Fatih Terim'i F.Bahçe'ye almak istedim"